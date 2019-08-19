بالصور لأول مرة| شاهد الرئيس السوداني “عُمر البشير” داخل قفص الاتهام بالمحكمة

حكم وتحكم لمدة ثلاثين عاماُ بمقاليد الحكم والسلطة مُتفرداً بيها داخل السودان، هو الرئيس السابق “عمر البشير” والذي تولى سلطة الحكم في أكبر الدول الإفريقية مساحة قبل أن تفقد جنوبها في عهده،وتولى البشير السلطة بالعام 1989 وذلك بعد أن انقلب عسكرياً في حركة شاملة ضد حكومة الصادق المهدي، ثارت ضد البشير العديد من الانتقادات والأقاويل بل والاتهامات خلال فترة حكمه الممتدة حتى وصلت إلى اتهامه جنائياً بجرائم حرب في دارفور أمام المحاكم الدولية، وبعد أن سقط حكمه بثورة شعبية انطلقت شهر ديسمبر الماضي.. يمثل البشير أمام محكمة بلاده .. فإليكم التفاصيل بالصور.

بالصور البشير داخل قفص الاتهام

انتظر الجميع أن يرى رجل السودان الأقوى أمام محكمة سودانية تُحاكمه على العديد من الجرائم التي من أجلها ثار عليه الشعب السوداني، وبالفعل ظهر البشير في قفص الاتهام كما رصدت الكاميرات التي كانت تترقب ظهوره، وهو يرتدي الزى السوداني الشعبي التقليدي، وبدا البشير عكس المتوقع مبتسماً بل وكان يُلوح لبعض الأشخاص غير المعروفين داخل قاعة المحكمة.

وظلت المطالبات الشعبية بمثول البشير أمام المحاكمة العاجلة تتزايد منذ أن تم عزله بشهر أبريل الماضي من قبل الجيش بعد ثورة شعبية، ولكن كانت الأجواء المشحونة التي تمر بيها السودان تحول بين البشير والمحاكمة، حتى تم توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الجيش السوداني وقوى التغير منذ أيام قليلة.

وكانت العديد من القوى السياسية داخل السودان تُشكك في إمكانية خضوع البشير للمحاكمة، نظراً لما أسموه سيطرة الدولة العميقة والتي رسخها البشير عبر حكم أمتد 30 عام داخل مفاصل الدولة، ولكن يبدو أن التغيير السياسي الذي فرضه الشعب والجيش السوداني كان أقوى من إرادة البعض لحماية البشير من المسائلة أمام القضاء السوداني.

ويواجه البشير العديد من الملفات الساخنة على رأسها أزمة دارفور والتي تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، وعلاقات مُريبة بإيران أضرت كثيراً بعلاقات السودان بمحيطه العربي، فضلاً عن اتهامات بالفساد المالي وإساءة استخدام السلطة أثناء فترات حكمه للبلاد.

وكان البشير قد وصل إلى قاعة المحكمة بالخرطوم، وهو يُحاط بحراسة استثنائية وشديدة، وبعد أن مثل أمام قاضي التحقيق، وتم تلاوة الاتهامات الموجهة إليه والتي تنصب في مجملها حول قضايا فساد بحيازة أموال وصفت بالأجنبية مع استلام هدايا وعطايا بصورة مخالفة للقانون.

ولقد قرر القاضي تأجيل محاكمة عمر البشير بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية ليوم السبت القادم لاستكمال إجراءات المحاكمة والتي من المنتظر أن تكون طويلة ومُمتدة لأهم محاكمات القرن السياسية بالسودان، لرجل كان هو بطل المشهد الأول في تاريخ السودان الحديث لعشرة عقود كاملة.