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بدء تسليم البطاقات المدنية الجاهزة من فرع هيئة المعلومات المدنية الجديد بالأحمدي- تعرف على العنوان

بواسطة محمود عطا الله
عنوان فرع المعلومات المدنية الجديد الأحمدي عنوان فرع المعلومات المدنية الجديد الأحمدي

نستعرض عنوان فرع هيئة المعلومات المدنية الجديد بمحافظة الأحمدي، هذا الفرع الذي دخل الخدمة بصورة جزئية اليوم الأحد 16 أغسطس 2020، حيث تستطيع عبر فرع المدنية الجديد بالأحمدي استلام البطاقة المدنية الجاهزة، وهي الخدمة الوحيدة الذي يقدمها هذا الفرع، على أن يدخل الخدمة بصورة كاملة مع الافتتاح الرسمي مع بداية العام القادم، هذا وقد تم تزويد فرع المدنية الجديد بالصباحية بأجهزة صرف البطاقة المدنية الذكية.

عنوان فرع المعلومات المدنية الجديد بمحافظة الأحمدي

يخدم فرع هيئة المعلومات المدنية الجديد سكان محافظة الأحمدي من المواطنين والمقيمين بالمحافظة، عنوان الفرع يتواجد بجنوب الصباحية، ولكي تعرف العنوان بكل دقة، نقدم لك الرقم الآلي لهذا الفرع، ومن خلال تطبيق كويت فايندر تصل إليه بكل سهولة ويسر، الرقم الآلي لفرع المدنية الجديد بالصباحية هو (95099639)، وقبل الزيارة لاستلام البطاقة المدنية، عليك أن تتأكد أن البطاقة جاهزة، وتتأكد من مكان صرفها.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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