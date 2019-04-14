بداية شهر الصيام.. متى موعد أول رمضان 1440-2019 في السعودية، الكويت، الإمارات وقطر

موعد أول رمضان 1440 في السعودية والكويت والإمارات وقطر هو الموعد المنتظر من الجميع في تلك الدول، وفي كل الدول العربية والعالم، وبداية شهر الصيام والخير واليمن والبركات، وننشر لكم موعد أول رمضان 1440-2019 فلكيا في كل تلك الدول وتاريخ بداية الفاتح من الشهر الكريم، وشهر رمضان هو الشهر المنتظر من العام للعام، حيث يريد الجميع تحقيق الفوز العظيم خلال هذا الشهر، سواء بتحصيل أكبر قدر من الحسنات، أو الفوز بنفحة ربانية، للفوز بالجنة، وتحقيق آمل القرب من الخالق عز وجل.

موعد أول رمضان 1440-2019 في السعودية والكويت والإمارات فلكيا

بدأ أول شهر شعبان رسميا في تلك الدول يوم السبت 6 أبريل 2019، وتقول الحسابات الفلكية، أن عدد أيام شعبان 1440 سيكون 30 يوما، وأخر أيامه هو يوم الأحد 5 مايو 2019، وتقول الحسابات الفلكية أن تاريخ 1 رمضان 1440 في السعودية والكويت والإمارات وقطر هو يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2019، وفلكيا سيكون عدد أيام شهر الصوم 29 يوما.

الرؤية الشرعية وتحديد أول رمضان 1440

السعودية والإمارات والكويت وقطر ومعظم الدول العربية، تعتمد في تحديد أول رمضان 1440 وكل الشهور الهجرية على الرؤية الشرعية، واستطلاع الهلال من خلال العين المجردة أو باستخدام المناظير، يوم رؤية هلال رمضان سيكون يوم السبت 4 مايو 2019، فتابعونا مع النتيجة.

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