بداية من اليوم الأحد.. جمعية إشبيلية التعاونية تُقيم مهرجان المنتج الوطني الكويتي

أعلنت جمعية إشبيلية التعاونية، عن انطلاق مهرجان المنتج الوطني لدعم المزارع الكويتي، بداية من اليوم الأحد 22 يناير 2023، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 24 يناير 2023، ثلاث أيام هي مدة هذا المهرجان المتميز بجمعية إشبيلية، تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، واتحاد الجمعيات التعاونية، يذكر أن المهندسة مي البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية، قد أعلنت عن دعمها للمزارع الكويتي والمنتج الوطني.

مهرجان المنتج الوطني في جمعية إشبيلية 2023

مكان المهرجان هو السوق المركزي الرئيسي بجمعية إشبيلية قطعة 3، سوف يشهد المهرجان عروض وأسعار مميزة على كل منتجات المزارع الكويتي، إلى جانب جودة المنتجات، يذكر أن هذا المهرجان سوف يتكرر في عدد من الجمعيات التعاونية بدولة الكويت.

هذا ومن المرتقب أن يشهد هذا المهرجان إقبال كبير من الجميع مواطنين ومقيمين، حيث سيكون فرصة كبيرة لتقديم منتج زراعي جيد إلى جانب السعر المنافس.