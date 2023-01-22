بداية من اليوم الأحد.. جمعية إشبيلية التعاونية تُقيم مهرجان المنتج الوطني الكويتي

بواسطة محمود عطا الله
مهرجان المنتج الوطني جمعية إشبيلية مهرجان المنتج الوطني جمعية إشبيلية

أعلنت جمعية إشبيلية التعاونية، عن انطلاق مهرجان المنتج الوطني لدعم المزارع الكويتي، بداية من اليوم الأحد 22 يناير 2023، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 24 يناير 2023، ثلاث أيام هي مدة هذا المهرجان المتميز بجمعية إشبيلية، تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، واتحاد الجمعيات التعاونية، يذكر أن المهندسة مي البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية، قد أعلنت عن دعمها للمزارع الكويتي والمنتج الوطني.

مهرجان المنتج الوطني في جمعية إشبيلية 2023

مكان المهرجان هو السوق المركزي الرئيسي بجمعية إشبيلية قطعة 3، سوف يشهد المهرجان عروض وأسعار مميزة على كل منتجات المزارع الكويتي، إلى جانب جودة المنتجات، يذكر أن هذا المهرجان سوف يتكرر في عدد من الجمعيات التعاونية بدولة الكويت.

هذا ومن المرتقب أن يشهد هذا المهرجان إقبال كبير من الجميع مواطنين ومقيمين، حيث سيكون فرصة كبيرة لتقديم منتج زراعي جيد إلى جانب السعر المنافس.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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