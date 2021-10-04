بدل فاقد البطاقة المدنية في الكويت للوافدين.. تعرف على خطوات وإجراءات الاستخراج
قد يتعرض البعض لفقد البطاقة المدنية، ويكون عليه العمل على الفور لإصدار بطاقة رقم مدني جديدة واستخراجها من خلال معاملة مع هيئة المعلومات المدنية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير خطوات وإجراءات إصدار بطاقة مدنية للوافدين في الكويت 2022/2021، حيث تتم الخطوات بسهولة ويسر من خلال زيارة فرع المعلومات المدنية التابع لسكنك، وأول خطوة لمن فقد البطاقة المدنية عمل بلاغ في المخفر.
استخراج بدل فاقد البطاقة المدنية
- حجز موعد مع هيئة المعلومات المدنية قبل الزيارة.
- الأوراق المطلوبة جواز السفر الأصلي وصورة منه.
- رسوم استخراج بدل فاقد البطاقة المدنية للوافدين في الكويت 2021 هي 20 دينار.
- تقوم المعلومات المجنية بتسليمك شهادة لمن يهمه الأمر تكون معك لحين صدور المدنية الجديدة.
- مدة صدور بطاقة مدنية بدل فاقد حاليًا حد أدنى أسبوع.