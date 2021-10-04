بدل فاقد البطاقة المدنية في الكويت للوافدين.. تعرف على خطوات وإجراءات الاستخراج

بواسطة محمود عطا الله
بدل فاقد البطاقة المدنية الكويت للوافدين والمقيمين بدل فاقد البطاقة المدنية الكويت للوافدين والمقيمين

قد يتعرض البعض لفقد البطاقة المدنية، ويكون عليه العمل على الفور لإصدار بطاقة رقم مدني جديدة واستخراجها من خلال معاملة مع هيئة المعلومات المدنية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير خطوات وإجراءات إصدار بطاقة مدنية للوافدين في الكويت 2022/2021، حيث تتم الخطوات بسهولة ويسر من خلال زيارة فرع المعلومات المدنية التابع لسكنك، وأول خطوة لمن فقد البطاقة المدنية عمل بلاغ في المخفر.

استخراج بدل فاقد البطاقة المدنية

  • حجز موعد مع هيئة المعلومات المدنية قبل الزيارة.
  • الأوراق المطلوبة جواز السفر الأصلي وصورة منه.
  • رسوم استخراج بدل فاقد البطاقة المدنية للوافدين في الكويت 2021 هي 20 دينار.
  • تقوم المعلومات المجنية بتسليمك شهادة لمن يهمه الأمر تكون معك لحين صدور المدنية الجديدة.
  • مدة صدور بطاقة مدنية بدل فاقد حاليًا حد أدنى أسبوع.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

أماكن استلام الرخصة بعد التجديد.. ماكينات الليسن في الكويت

أخبار العالم

أسماء الفائزين ونتائج انتخابات مجلس الشورى القطري 2021


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.