بدون استخدام علاج.. ترامب يكشف توقعاته حول انتهاء أزمة فيروس كورونا

يرى دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن فيروس كورونا سينتهي ويختفي من الولايات المتحدة والعالم كله حتى من دون إنتاج أي لقاحات ضده خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن أمريكا ستقدم الدعم الكامل من أجل مواصلة العمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أمريكا خلال الفترة المقبلة في ظل ما تشهده الدولة من تفشي واضح خلال الفترة الماضية.

ترامب: لدينا معدات صحية كافية لمواجهة كورونا

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تصريحات نقلتها كلا من شبكة روسيا اليوم، وقناة العربية أنه من المتوقع أن يكون العدد النهائي للوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة هذا الحادث حوالي 95 ألف إصابة أو أكثر، خاصة في ظل التفشي الواضح في الوقت الحالي والتي تحاول الولايات القضاء عليه قدر المستطاع.

وشدد ترامب خلال تصريحاته على أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها ما يكفي من معدات صحية وأجهزة تنفس وتعمل بها على تقديم الرعاية الصحية الكاملة لكل المواطنين في الوقت الحالي حرصا منا على حماية صحة المواطن الأمريكي في ظل الجائحة الكبيرة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي.

الرئيس الأمريكي: أسعار النفط تشهد ارتفاعا ملحوظا

واستطرد الرئيس الأمريكي متحدثا عن أزمة النفط قائلا إن أسعار النفط بدأت تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، بعد الأزمة الكبيرة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية بانخفاض سعر النفط الخاص بهم لأقل من دولار للبرميل الواحد في أزمة كارثية أضرت كثيرا بالاقتصاد الأمريكي.