برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف.. تعرف على أسماء التشكيل الوزاري الجديد في الكويت 2022

أُعلن في الكويت، اليوم الإثنين 1 أغسطس 2022، عن التشكيل الوزاري الجديد، والذي سوف يقود السلطة التنفيذية خلال الفترة القادمة في الدولة، التشكيل الوزاري الجديد 2022 سوف يكون تحت رئاسة صاحب السمو الشيخ أحمد النواف، وهو وزير الداخلية السابق، وتم اختياره لقيادة الحكومة، الشيخ أحمد النواف هو الابن الأكبر لأمير الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، ويحظى رئيس الوزراء الجديد بشعبية كبيرة لدى الجميع.

التشكيل الوزاري الجديد في الكويت 2022