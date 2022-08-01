برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف.. تعرف على أسماء التشكيل الوزاري الجديد في الكويت 2022
أُعلن في الكويت، اليوم الإثنين 1 أغسطس 2022، عن التشكيل الوزاري الجديد، والذي سوف يقود السلطة التنفيذية خلال الفترة القادمة في الدولة، التشكيل الوزاري الجديد 2022 سوف يكون تحت رئاسة صاحب السمو الشيخ أحمد النواف، وهو وزير الداخلية السابق، وتم اختياره لقيادة الحكومة، الشيخ أحمد النواف هو الابن الأكبر لأمير الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، ويحظى رئيس الوزراء الجديد بشعبية كبيرة لدى الجميع.
التشكيل الوزاري الجديد في الكويت 2022
- سمو الشيخ أحمد النواف رئيسًا للوزراء، وتكونت قائمة أسماء التشكيل الوزاري الجديد في الكويت 2022 من 12 وزيرًا.
- الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع ووزير للداخلية بالوكالة.
- دكتور محمد الفارس نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرًا للنفط.
- عيسى أحمد الكندري وزيرًا للإسكان وشؤون مجلس الأمة.
- الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح وزيرًا للخارجية.
- دكتورة رنا الفارس وزير دولة لشؤون البلدية وشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- عبد الرحمن المطيري وزيرًا للاعلام والثقافة وشؤون الرياضة.
- دكتور على المضف وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
- جمال هاضل الجلاوي وزيرًا للعدل ووزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
- دكتور خالد السعيد وزيرًا للصحة.
- عبد الوهاب الرشيد وزيرًا للمالية.
- علي حسين الموسى وزيرًا للأشغال العامة ووزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
- فهد مطلق الشريعان وزيرًا للتجارة والصناعة ووزيرًا للشؤون الاجتماعية.