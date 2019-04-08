برنامج سكني 1440 ورابط التقديم عليه وشروطه

برنامج سكني 1440، وهو برنامج تقدمه وزارة الإسكان، بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، حيث تم طرح أكثر من 280 ألف وحدة سكنية، وذلك في جميع أرجاء المملكة السعودية، وتنوعت ما بين وحدات سكنية غير جاهزة أي تحت الإنشاء، ووحدات سكنية جاهزة، وأراضي سكنية، وتمويل سكني مدعوم بالأرباح.

كيفية التسجيل في برنامج سكني

في البداية قم بفتح موقع هذا الموقع.

بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة.

كتابة البيانات المطلوبة، وهي ( رقم الجوال، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رمز التحقق).

بعد كتابة البيانات ستصلك رسالة على رقم الهاتف المسجل، تتضمن آخر أربعة أرقام من الهوية وكلمة المرور.

في صفحة التسجيل، تقوم بكتابة رقم الهوية ورقم المرور.

بعد التسجيل بنجاح، ستظهر لك صفحة أخرى لكتابة باقي البيانات المطلوبة.

شروط القبول في برنامج سكني 1440/2019

أن تكون الأسرة مكونة من زوج وزوجة، أو زوج وزوجة وأبناء، أو أب والأبناء، أو أم والأبناء، أثنين من الأخوات أو أكثر في حالة وفاة الوالدين، متقدم واحد من الأخوة أو أكثر، وذلك في حالة كانت جنسية الأم غير سعودية ويكون الأب متوفي، أو تكون الأم العائل الوحيد لهم. تكون الأسرة مقيمة في السعودية، والمتقدم عن العائلة سعودي الجنسية. عمر المتقدم يكون أكثر من 25 سنة فأكثر، ولا يمتلك أحد أفراد الأسرة مسكن مناسب، أو سبق لأي فرد منهم امتلاك سكن مناسب، خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ التقديم. عدم امتلاك أي من أفراد الأسرة، لأي مسكن في برنامج دعم سكني حكومي أو خاص. مقدم الطلب من الرجال ” زوج أو أب”، ومن النساء ” زوجة أو أم معيلة، سواء أرملة أو مطلقة ومضى على طلاقها سنتان”.

ويرجي الانتباه إلى أن الشروط السابق ذكرها، يجب أن تتواجد منذ تقديم الطلب حتى القبول في الدعم السكني، لذلك أذا انطبقت الشروط في البداية، ولكن لم تنطبق حتى وقت تخصيص الدعم سيتم الرفض.