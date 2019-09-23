قرض كنف التمويلي التابع لبنك التنمية الإجتماعية السعودي وكيفية التقديم عليه وشروطه

قرض كنف التمويلي المقدم من بنك التنمية الاجتماعية السعودي، والذي يهدف إلى تقديم الرعاية للنساء المطلقات والأرامل، ومساعدتهم على العيش في حياة كريمة، والقيام بالمتطلبات اللازمة للحياة، حيث تحرص المملكة السعودية على تقديم الرعاية، لجميع الفئات وجميع طبقات المجتمع، لذلك أطلق بنك التنمية الاجتماعية السعودي، برنامج كنف التمويلي 1441، وسنذكر لكم طرق التقديم عليه، والموقع الإلكتروني والشروط المحددة للاستحقاق.







يقدم بنك كنف التمويلي القروض حسب شروط معينة لكل نوع مختلف من القرض، ويولي البنك اهتمام خاص بالمرأة المعيلة أو التي تعاني من مصاعب الحياة ومحدودة الدخل.

برنامج كنف التمويلي







هو برنامج اجتماعي، لا يهدف إلى أي ربح، ولكن فقط يقدم المساعدة للنساء السعوديات المطلقات والأرامل، فيمكن الآن التسجيل في برنامج كنف عن طريق الموقع الإلكتروني، دون الحاجة إلى الذهاب لفروع البنك في المملكة، فيمكن التسجيل به من أي مكان داخل المملكة، ويهدف هذا البرنامج، لتقديم المساعدة النساء المطلقات والأرامل، وقدرتهم على تحمل أعباء الحياة.

خطوات التسجيل في برنامج كنف التمويلي من بنك التنمية الاجتماعية السعودي

في البداية يلزم الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية من هنا.

يتم إدخال رقم الهوية وكلمة المرور في الخانة المخصصة لهم.

وبعد الضغط على كلمة تسجيل الدخول، يلزم ملء جميع البيانات المطلوبة، بعد الانتهاء سيراجع بنك التنمية الاجتماعية البيانات المدخلة، ومطابقتها للشروط المطلوبة، الاي سنوضحها لكم الآن.







شروط التسجيل للسيدة التي تعمل كموظفة حكومية او تعمل بشركة تتبع الحكومة السعودية

لا يتجاوز الدخل الشهري للسيدة، العشرة آلاف ريال.

أصل نموذج البريد، مدون عليه توقيع واسم السيدة، وتوقيع وختم موظف البريد.

صورة بطاقة السيدة.

نموذج 104 وهو معبأ إلكترونيا، ويطبع من حساب السيدة المقدمة في البرنامج، وذلك من خلال موقع التقديم الإلكتروني للبنك، ويكون مستكملا للتواقيع اللازمة، وعليه الختم الرسمي، من جهة عمل الموظفة الحكومية المعتمدة للحسم، ولكن يشترط عدم تجاوز تاريخ الاعتماد عن 60 يوم.

يقدم أصل رقم حساب الآيبان، مصدقا بختم البنك.

تقدم الموظفة الحكومية كشف حساب للرواتب الثلاثة الأخيرة، والتي تكون سابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104.

يقدم تصريح بياناتي للعميل، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية، ويكون ساري المفعول.

جميع الخطوات السابقة يقدم الأصل وليس الصورة.

شروط التسجيل للسيدة المستفيدة المتقاعدة حكوميا

لا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيدة، عن 10 آلاف ريال. نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع السيدة، وأسم وختم الموظف البريدي السعودي. صورة الهوية الشخصية للسيدة. تقديم تعريف بالراتب التقاعدي، وذلك من خلال المؤسسة العامة للتقاعد. أصل لنموذج إقرار وتفويض المتقاعدين المعبأ الإلكتروني، من حساب السيدة من موقع بنك التنمية الاجتماعية، وعليه جميع التواقيع اللازمة. أصل رقم حساب الآيبان، مصدقا بختم البنك. تقديم أصل لآخر ثلاثة رواتب، على الورق الرسمي للبنك مصدقا بختم البنك. تقديم تصريح بياناتي للسيدة، من موقع وزارة الداخلية ويكون ساري المفعول.

الشروط التسجيل للسيدة ربة المنزل

نموذج تسليم البريد عليه أسم وتوقيع السيدة، واسم وختم موظف البنك البريدي السعودي.

صورة هوية السيدة.

تقديم صورة هوية الكفيل.

تقديم اصل لنموذج 105 معبأ إلكترونيا، من حساب السيدة الطالبة للتمويل، وذلك من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية، ويكون مستكملا لجميع التواقيع اللازمة، ومختوم بختم رسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم.

تقديم أصل كشف تعريفي لراتب الكفيل مفصلا، ومختوم من جهة العمل، ولا يتجاوز تاريخ اعتماده عن 60 يوم.

تقديم أصل رقم الآيبان، مصدقا بختم البنك.

تقديم تصريح بياناتي للسيدة، من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

تقديم تصريح بياناتي للكفيل، من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

قيمة التمويل المقدم من برنامج كنف التمويلي، هو 30 ألف ريال سعودي، مقدما للشرائح والفئات من السيدات الأشد والأكثر احتياجا، لتسهيل الأمور عليهم، فيمكن الآن لأي سيدة سعودية، تنطبق عليها الشروط السابق ذكرها، التقديم على القرض، وذلك من خلال البريد الإلكتروني السابق ذكره.