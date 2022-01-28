برودة شديدة وصقيع.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا السبت 29 يناير في الكويت

في بيان الأرصاد الجوية بدولة الكويت، كشفت الهيئة عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا السبت 29 يناير، وقالت بأن أغلب المناطق بالكويت، ستشهد تراجع ملحوظ بدرجات الحرارة، حيث ستصل درجات الحرارة الصغرى لبعض المناطق إلى أقل من 3 درجات مئوية، وستستمر تلك الظاهرة خلال ساعات الليل من يوم الجمعة وطوال اليوم التالي، مما يتسبب في تكون الصقيع، على المناطق الصحراوية والزراعية، لما لا يقل عن 8 ساعات.

حالة الطقس غدًا السبت 29 يناير

وأضافت الهيئة أن الكويت ستشهد بجانب البرودة الشديدة، انخفاض معدل الرؤية الأفقية، بسبب امتداد المرتفع الجوي، والذي سيكون محمل بحبات الغبار الغالق، فضلًا عن تكون السحب المتفرقة على جميع الأنحاء والضباب، وسجلت إدارة الأرصاد الجوية، درجة حرارة عظمى ب18 درجة مئوية، في حين أن درجة الحرارة الصغرى وصلت إلى حد 8 درجات، وسيزيد شعور المواطنين بالبرودة.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس بالكويت، تقول بأن البلاد ستشهد طقس مائل للبرودة نهارًا، غائم مع نشاط ملحوظ بحركة الرياح في الاتجاه الشمالي الغربي، وستكون سرعتها بين 8 كيلو متر وحتى 28 كيلو متر في الساعة، بينما ليلًا، سيسود طقس شديد البرودة مع نشاط الريح المتقلبة في الاتجاه الشمالي الغربي، بسرعة تتراوح بين 8 كيلو متر إلى 30 كيلو متر في الساعة، ويتكون الصقيع خلال تلك الساعات خاصة بالمناطق الصحراوية والزراعية.

درجات الحرارة بالكويت

وقالت الأرصاد، أن حالة البحر ستكون خفيفة إلى معتدلة خلال ساعات النهار، مع وصول ارتفاع الموج إلى 3 قدم، بينما سيصل ارتفاع الموج بحلول الليل إلى 4 قدم، وجاءت درجات الحرارة التي سجلتها الهيئة كالتالي: