بشرى الإمارات للوافدين.. منح الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) للكفاءات والمستثمرين

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، ونائب رئيس دولة الإمارات، رئيس الوزراء، أن اليوم الثلاثاء تم إطلاق نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) في دولة الإمارات، وهي تمنح للكفاءات الاستثنائية بمجالات عدة مثل الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون والمستثمرين إقامة دائمة.

الإمارات تمنح الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية)

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تغريدة عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر قال فيها: «أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) في دولة الإمارات.. إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون.. الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة “البطاقة الذهبية” 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم».



منح الإقامة الدائمة للمتميزين

وأضاف آل مكتوم في منشوره: «سيتم منح الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات.. نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا.. وجميع المقيمين في دولة الإمارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات».

