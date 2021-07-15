بشرى لمرضى السكري والأورام.. الآن قياس السكر في الدم عبر الفم وقريباً جهاز اختبار الأورام

يعاني الكثير من مرضى السكري من مسألة قياس السكر في الدم عن طريق الوخز لمعرفة نسبة السكر، ولكن بعد هذا الإبتكار الجديد فلا وخز بعد اليوم، حيث طور علماء استراليون جهازاً جديداً لقياس نسبة السكر في الدم دون الحاجة إلى أي وخز.

قياس السكر لمرضى السكري عن طريق الفم

حيث يقيس هذا الجهاز نسبة السكر في الدم عن طريق الفم واللعاب، وذلك وفق وكالة رويترز للأخبار، ويعتمد هذا الجهاز على قياس السكر على طريق شريط يوضع في الفم، ويعمل هذا الشريط على إفراز إنزيم لقياس نسبة الجلوكوز.

ووفق أستاذ الفيزياءفي جامعة نيوكاسل بأستراليا الدكتور بول داستور، وهو قائد الفريق مبتكر الإختبار الجديد، أن قياس السكر بالطريقة الجديدة هو أفضل خيار أمام مرضى السكر لمعرفة نسبة السكر في الدم، وتمتاز الطريقة الجديدة بأن المريض لا يشعر بأي ألم كالوسائل الأخرى.

والآن لم يعد مرض السكر في حاجة إلى الوخز بعد الجهاز الذي أشرف عليه استراليون، وبإمكان المريض قياس نسبة السكر في أي وقت، بخلاف طريقة الوكز التي كان المرضى يتفادنونها خوفاً من الألم، وأكد العلماء إن ما حدث من تطوير قراءة نسبة السكر، سيساعد بشكل كبير على اختبارات الكشف عن الأورام.