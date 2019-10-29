بشكل مثير للصدمة مومياء السيدة “Dai” سليم لمدة 2000 سنة.

هذه المرأة الصينية البالغة من العمر ألفي عام هي واحدة من أكثر المومياوات احتفاظًا بها في العالم, توفيت شين تشوي عام 163 قبل الميلاد، عندما وجدوها في عام 1971، كان شعرها سليمًا، وكانت بشرتها ناعمة الملمس، ومازالت عروقها تحتوي على دم من النوع A، الآن منذ أكثر من ألفي عام شين شين، المعروفة أيضًا باسم ليدي داي، هي امرأة محنطة من سلالة الهان الصينية (206 ق.م. – 220 م) ولا تزال بشعرها، وهي ناعمة الملمس، ولديها أربطة لا تزال تنحني، يشبه إلى حد كبير الشخص الحي، وهي معروفة على نطاق واسع كأفضل مومياء بشرية محفوظة في التاريخ.







كيف أُكتشفت:

اكتشفت شين زوي في عام 1971 عندما تعثر العمال بالقرب من ملجأ غارة جوية بالقرب من تشانغشا عملياً عبر قبرها الهائل، احتوى سردابها الذي يشبه القمع على أكثر من 1000 قطعة أثرية ثمينة، بما في ذلك الماكياج وأدوات النظافة ومئات القطع من ورنيش و 162 شخصية خشبية منحوتة تمثل موظفيها الخدم، تم وضع وجبة حتى تستمتع بها شين تشوي في الحياة الآخرة.







فحص المومياء:

لكن في حين كان البناء المعقد مثيرًا للإعجاب، حيث حافظ على سلامته بعد ما يقرب من 2000 عام من وقت البناء، كانت حالة شين تشوي الجسدية هي ما أثار دهشة الباحثين حقًا، عندما تم اكتشافها، تبين أنها حافظت على بشرة شخص حي، ولا تزال ناعمة الملمس بالرطوبة والمرونة، تم العثور على شعرها الأصلي في مكانه، بما في ذلك رأسها وداخل أنفها، وكذلك الحاجبين والرموش، كان العلماء قادرين على إجراء تشريح للجثة واكتشفوا خلاله أن جسدها البالغ من العمر ألفي عام – توفي في عام 163 قبل الميلاد – وكان في حالة مشابهة لحالة الشخص الذي توفي مؤخراً، ومع ذلك أصبحت جثة شين تشوي المحفوظة على الفور تتعرض للخطر بمجرد أن يلمس الأكسجين الموجود في الهواء جسدها، مما تسبب في تدهورها، وبالتالي فإن صور شين تشوي التي لدينا اليوم لا تماثل الاكتشاف الأولي.

سبب الوفاة:







علاوة على ذلك، وجد الباحثون أن جميع أعضائها كانت سليمة، وأن الأوردة لها لا تزال تحتوي على دم من النوع A، كما أظهرت هذه الأوردة جلطات، وكشفت عن سبب الوفاة الرسمي لها نوبة قلبية, كما تم العثور على مجموعة من الأمراض الإضافية في جميع أنحاء جسم شين زوي، بما في ذلك حصوات المرارة وارتفاع الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد، وأثناء فحص جسدها، وجد علماء الأمراض 138 بذرة بطيخ غير مهضوم في المعدة والأمعاء، نظرًا لأن هذه البذور تستغرق عادة ساعة واحدة للهضم، فقد كان من الآمن افتراض أن البطيخ كان آخر وجبة لها، وتناولها قبل دقائق من الأزمة القلبية التي قتلتها.

فكيف كانت هذه المومياء المحفوظة جيدا؟

ينسب الباحثون إلى القبر المحكم والمفصل الذي دفنت فيه السيدة داي، على بعد 40 قدمًا تقريبًا تحت الأرض، وقد تم وضعه داخل أصغر توابيت مكونة من أربعة صناديق، كل منها يستريح داخل صندوق أكبر، كانت ملفوفة بعشرين طبقة من الأقمشة الحريرية، وتم العثور على جسدها في 21 جالونًا من “سائل غير معروف” تم اختباره ليكون حامضًا قليلاً ويحتوي على آثار من المغنيسيوم.

كانت هناك طبقة سميكة من التربة الشبيهة بالعجينة تصطف على الأرض، وكان كل شيء ممتلئًا بفحم ممتص للرطوبة ومختوم بالطين، مما يحفظ كلاً من الأكسجين والبكتيريا المسببة للتسوس خارج غرفتها الأبدية، تم ختم الجزء العلوي بعد ذلك بثلاثة أقدام إضافية من الطين، مما يمنع الماء من اختراق الهيكل.

حياتها:

وبينما نعرف كل هذا عن دفن شين زوي والموت، فإننا لا نعرف سوى القليل نسبيًا عن حياتها، كانت ليدي داي زوجة أحد المسؤولين الهان رفيعي المستوى لي تسانغ (ماركيز داي)، وقد توفيت في سن الخمسين، نتيجة وزنها الزائد، يُعتقد أن السكتة القلبية التي قتلت كانت ناجمة عن مدى الحياة من السمنة، وقلة ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي فاخر، ومع ذلك ، لا يزال جسدها أفضل جثة محفوظة في التاريخ، وهي موجودة الآن في متحف مقاطعة هونان والذين يهتمون في أبحاثهم في الحفاظ على الجثث.

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