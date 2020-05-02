بصيص أمل لعلاج كورونا COVID-19.. أبرز المعلومات عن عقار ريمديسيفير الجديد

أعطت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية الضوء الأخضر لبدء استخدام العقار التجريبي الجديد “ريمديسيفير” في علاج المصابين بعدوى جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وذلك تبعاً لما ورد عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، والذي أكد بالأمس سماح الجهات المختصة لشركة “Gilead Sciences” بالاستخدام الطارئ للعقار الجديد في علاج الحالات المصابة بكورونا المستجد، ويأتي ذلك في ظل تسارع الدول وتسابقها نحو إيجاد أول علاج لفيروس كورونا المستجد كخطوة أولى في سبيل القضاء عليه.

رئيس شركة “Gilead Sciences” يؤكد سعي الشركة لتسهيل وصول الدواء للجميع

أشاد الرئيس التنفيذي لشركة Gilead Sciences، دانيال أودي، بالاجتماع الذي حضره في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي ترامب، موضحاً بأن ما نتج عن الاجتماع يعتبر أولى خطوات القضاء على الفيروس الذي أزعج العالم، وأضاف أيضاً بأن الشركة قد ساهمت بحوالي مليون ونصف جرعة من عقار “ريمديسيفير” الجديد لعلاج المرضى، مؤكداً بان شركة “Gilead Sciences” حرصةٌ كل الحرص على تذليل كل العقبات التي تواجه وصول العقار التجريبي الجديد إلى جميع المرضى.

ما هي قصة عقار ريمديسيفير الجديد؟ وما هي الآراء حوله؟

عقار ريمديسيفير هو مضاد للفيروسات، شق طريقه للنور للمرة الاولى عام 2013، وحينها كانت شركة Gilead Sciences تجري أبحاثاً لتطوير علاج للقضاء على فيروس الإيبولا، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل، ولكن رغم تلك النتائج المحبطة إلا أنه أثبت فاعلية في مواجهة كل من “SARS” وكذلك “MERS”، وهي أمراض ناتجة عن الإصابة بفيروسات تاجية شبيهة لفيروس كورونا المستجد COVID-19، وتبعاً لتقارير نشرها الموقع الإخباري “Digital Trends” فإنه تم إخضاع العقار الجديد للتجارب السريرية حرصاً على التأكد من صلاحيته.

وعلى الجانب الآخر، أشاد بالعقار الجديد الخبير الأمريكي في علم المناعة ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وعضو فريق عمل البيت الأبيض المخصص لمكافحة فيروس كورونا، الدكتور أنطوني ستيفن فاوتشي، موضحاً بأن نتائج عقار ريمديسيفير السريرية منحت الجميع بصيص أمل للقضاء على فيروس كورونا المستجد، حيث أشار إلى ان العقار يسرع من عملية شفاء المرضى، واصفاً ذلك بالخوة الأولى المهمة في علاج مرضى COVID-19.

أبرز المعلومات عن العقار الجديد “ريمديسيفير”

ذكرت الصحيفة الأمريكية “نيويورك بوست” عبر موقعها الإخباري أبرز المعلومات الهامة عن عقار ريمديسيفير الجديد، والتي جاءت كالآتي:

عقار ريمديسيفير هو العقار الذي يتوقع منه النجاح الأكبر في علاج كورونا المستجد تبعاً لميليسا ماجينيس عالمة الأبحاث بالفيروسات الجزيئية في جامعة “مين” الأمريكية.

يستهدف العقار الجديد الفيروس دون المساس بخلايا المريض.

يعمل العقار على التسريع من عملية الشفاء، حيث ذكر المعهد القومي لأمراض الحساسية والمناعة أن الذين تناولوا العقار تماثلوا للشفاء بعد 11 يوماً، في حين ان المرضى الذين لم بتناولوا العقار تماثلوا للشفاء بعد 15 يوماً.

تم إجراء التجارب السريرية على ما يتخطى 1000 مريض، وجاءت النتائج مبشرة وتثبت فعالية العقار.

معدل الستجابة سريع، ونسبة التحسن بلغت 31%.

العقار الجديد ليس بالمعجزة، فهو مجرد دواء.

بالرغم من موجة التفاؤل حول عقار ريمديسيفير، إلا أن الأطباء ما زالوا بحاجةٍ لمزيد من الوقت لدراسته واكتشاف المزيد حوله.

حصل العقار الجديد”ريمديسيفير” على ترخيص استخدامه وبالأخص في الحالات الحرجة.

كما ذكرت الصحية الأمريكية إلى استخدام العقار عن طريق الحقن الوريدي، بالإضافة إلى ذكرها أبرز الأعراض الجانبية التي يتسبب بها العقار الجديد “ريمديسيفير” وهي: