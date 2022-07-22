بطاقة عافية الجديدة.. تعرف أماكن التوزيع وطريقة الحصول عليها

أُعلن في الكويت، إنه سوف يتم البدء في توزيع بطاقة عافية الجديدة 3 (التأمين الصحي للمتقاعدين الكويت)، والتي سوف تحل مكان بطاقة عافية 2 القديمة، سوف يتم توزيع بداية عافية الجديدة بداية من الأحد 24 يوليو 2022، سوف يستمر العمل ببطاقة عافية القديمة حتى يوم 15 سبتمبر 2022، على أن يبدأ العمل ببطاقة عافية 3 من يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022.

كيفية الحصول على بطاقة عافية 3 الجديدة؟

وفرت الجهات المختصة 44 مركزًا صحيًا موزعة على كل محافظات الكويت لصرف بطاقة عافية 3، لصرف بطاقة عافية الجديدة يحضر المتقاعد ومعه أصل البطاقة المدنية، في حال عدم قدرة المتقاعد ممكن أن يستلم بطاقة عافية الجديدة من ينوب عنه ويحضر من ينوب عن المتقاعد، بطاقته المدنية، أصل بطاقة المتقاعد، توكيل رسمي ساري.

أماكن توزيع بطاقة عافية الجديدة 3

كما ذكرت يوجد 44 مركزًا صحيًا موزعة على كل محافظات الكويت سوف تقوم بتسليم بطاقات عافية الجديدة، بداية من الأحد 24 يوليو 2022، سوف تعمل تلك المراكز في تسليم البطاقات للمتقاعدين من الساعة 7.30 صباحًا حتى الساعة 1.30 بعد الظهر.

مراكز العاصمة الكويت:

– مركز الروضة الصحي.

– مركز علي محمد ثنيان الغانم- الصليبيخات.

– مركز القيروان الصحي.

– مركز شيخان الفارسي وشريفة العوضي الصحي (السرة).

– مركز خالد الغنيم الصحي (القادسية).

– مركز ميرزا حسن (الدعية).

– مركز عبدالله يوسف (اليرموك).

– مركز عبدالله وشريفة المحري الصحي (الخالدية).

– مركز حمد الصقر التخصصي.

– مركز قرطبة الصحي.

– مركز منيرة العيار (كيفان).

– مركز عبد الرحمن العبد المغني الفيحاء.

– مركز بدر خالد النفيسي ضاحية عبدالله السالم.

أماكن توزيع بطاقة عافية الجديدة في حولي:

– مركز محمود حاجي حيدر الصحي.

– مركز السالمية الغربي الصحي.

– مركز السلام الصحي.

– مركز بيان الصحي.

– مركز مشرف الصحي.

– مركز الزهراء الصحي.

– مركز سلوى الصحي.

– مركز صباح السالم الصحي.

محافظة الفروانية:

– مركز عبدالله المبارك.

– مركز مناحي العصيمي التخصصي خيطان

– مركز العمرية الصحي.

– مركز الأندلس والرقعي الصحي.

– مركز الفردوس الجنوبي الصحي.

– مركز صباح الناصر الصحي.

– مركز الرحاب الصحي.

– مركز العارضية الجنوبي الصحي.

محافظة الجهراء:

– مركز العيون الصحي.

– مركز القصر الصحي.

– مركز سعد العبدالله الصحي قطعة 10.

محافظة الأحمدي:

– مركز الصباحية الشرقي الصحي.

– مركز جابر العلي الصحي.

– مركز الرقة الصحي.

– مركز علي صباح السالم.

– مركز الظهر الصحي.

– مركز الفحيحيل التخصصي.

– مركز المنقف الصحي.

– مركز هدية الصحي.

– مركز صباح الأحمد الصحي A.

– مركز مبارك الكبير الغربي الصحي.

– مركز العدان التخصصي.

– مركز القرين الصحي.