بطاقة عافية للمتقاعدين.. 44 مركزًا صحيًا يمكنك الاستلام منها موزعة على كل محافظات الكويت

بدأت 44 مركزًا صحيًا في مدينة الكويت والفروانية وحولي والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي في تسليم بطاقة عافية الجديدة منذ يوم الأحد 24 يوليو 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أماكن استلام بطاقة عافية للمتقاعدين 2022 على مستوى دولة الكويت، هذا وقد أكدت الجهات المختصة أنه سوف يستمر العمل ببطاقة عافية القديمة حتى يوم 15 سبتمبر 2022 القادم، على أن يبدأ سريان العمل ببطاقة عافية الجديدة من يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022.

بطاقة عافية للمتقاعدين 2022 الجديدة

يمكن للمتقاعد استلام بطاقة عافية للمتقاعدين الجديدة (3) من أحد المراكز الصحية التي سوف نذكرها، حيث يتمكن المتقاعد من استلام عافية من خلال تقديم أصل البطاقة المدنية وتكون سارية، إذا لم يستطع المتقاعد الحضور بنفسه، يمكن لوكيل عنه استلام البطاقة عن طريق أصل مدنية المتقاعد ومدنية الوكيل، مع تقديم توكيل رسمي ساري.

اماكن استلام بطاقة عافية للمتقاعدين 2022 الجديدة:

العاصمة الكويت:

– مركز الروضة الصحي.

– مركز علي محمد ثنيان الغانم- الصليبيخات.

– مركز القيروان الصحي.

– مركز شيخان الفارسي وشريفة العوضي الصحي (السرة).

– مركز خالد الغنيم الصحي (القادسية).

– مركز ميرزا حسن (الدعية).

– مركز عبدالله يوسف (اليرموك).

– مركز عبدالله وشريفة المحري الصحي (الخالدية).

– مركز حمد الصقر التخصصي.

– مركز قرطبة الصحي.

– مركز منيرة العيار (كيفان).

– مركز عبد الرحمن العبد المغني الفيحاء.

– مركز بدر خالد النفيسي ضاحية عبدالله السالم.

أماكن توزيع بطاقة عافية الجديدة في حولي:

– مركز محمود حاجي حيدر الصحي.

– مركز السالمية الغربي الصحي.

– مركز السلام الصحي.

– مركز بيان الصحي.

– مركز مشرف الصحي.

– مركز الزهراء الصحي.

– مركز سلوى الصحي.

– مركز صباح السالم الصحي.

محافظة الفروانية:

– مركز عبدالله المبارك.

– مركز مناحي العصيمي التخصصي خيطان

– مركز العمرية الصحي.

– مركز الأندلس والرقعي الصحي.

– مركز الفردوس الجنوبي الصحي.

– مركز صباح الناصر الصحي.

– مركز الرحاب الصحي.

– مركز العارضية الجنوبي الصحي.

محافظة الجهراء:

– مركز العيون الصحي.

– مركز القصر الصحي.

– مركز سعد العبدالله الصحي قطعة 10.

محافظة الأحمدي:

– مركز الصباحية الشرقي الصحي.

– مركز جابر العلي الصحي.

– مركز الرقة الصحي.

– مركز علي صباح السالم.

– مركز الظهر الصحي.

– مركز الفحيحيل التخصصي.

– مركز المنقف الصحي.

– مركز هدية الصحي.

– مركز صباح الأحمد الصحي A.

– مركز مبارك الكبير الغربي الصحي.

– مركز العدان التخصصي.

– مركز القرين الصحي.