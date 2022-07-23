بطاقة عافية 2022 الجديدة.. تعرف على أماكن الاستلام

أُعلن عن أسماء المراكز الصحية التي سوف يتمكن المتقاعد من خلالها استلام بطاقة عافية 3 الجديدة 2022، هذا وسوف يتم البدء في تسليم بطاقات عافية 2022 الجديدة للمتقاعدين بداية من اليوم الأحد 24 يوليو 2022، وسوف يستمر العمل ببطاقة عافية القديمة حتى يوم 15 سبتمبر 2022، على أن يبدأ سريان العمل ببطاقة عافية الجديدة من يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022.

أماكن استلام بطاقة عافية 2022 الجديدة (3)

حددت الجهات المختصة، 44 مركزًا صحيًا لاستلام بطاقة عافية 2022 الجديدة (3)، تلك المراكز موزعة في كل المحافظات مدينة الكويت وحولي والفروانية والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي، يستلم المتقاعد بطاقة التأمين الصحي الجديدة الخاصة به بتقديم أصل البطاقة المدنية، في حال عدم قدرة المتقاعد لحضور بنفسه يمكن لمن ينوب عنه استلام بطاقة عافية، على أن يقدم بطاقة المتقاعد المدنية، مدنية من ينوب عنه، توكيل رسمي ساري.

مراكز استلام بطاقة عافية 3 في العاصمة الكويت:

– مركز الروضة الصحي.

– مركز علي محمد ثنيان الغانم- الصليبيخات.

– مركز القيروان الصحي.

– مركز شيخان الفارسي وشريفة العوضي الصحي (السرة).

– مركز خالد الغنيم الصحي (القادسية).

– مركز ميرزا حسن (الدعية).

– مركز عبدالله يوسف (اليرموك).

– مركز عبدالله وشريفة المحري الصحي (الخالدية).

– مركز حمد الصقر التخصصي.

– مركز قرطبة الصحي.

– مركز منيرة العيار (كيفان).

– مركز عبد الرحمن العبد المغني الفيحاء.

– مركز بدر خالد النفيسي ضاحية عبدالله السالم.

أماكن توزيع بطاقة عافية الجديدة في حولي:

– مركز محمود حاجي حيدر الصحي.

– مركز السالمية الغربي الصحي.

– مركز السلام الصحي.

– مركز بيان الصحي.

– مركز مشرف الصحي.

– مركز الزهراء الصحي.

– مركز سلوى الصحي.

– مركز صباح السالم الصحي.

محافظة الفروانية:

– مركز عبدالله المبارك.

– مركز مناحي العصيمي التخصصي خيطان

– مركز العمرية الصحي.

– مركز الأندلس والرقعي الصحي.

– مركز الفردوس الجنوبي الصحي.

– مركز صباح الناصر الصحي.

– مركز الرحاب الصحي.

– مركز العارضية الجنوبي الصحي.

محافظة الجهراء:

– مركز العيون الصحي.

– مركز القصر الصحي.

– مركز سعد العبدالله الصحي قطعة 10.

محافظة الأحمدي:

– مركز الصباحية الشرقي الصحي.

– مركز جابر العلي الصحي.

– مركز الرقة الصحي.

– مركز علي صباح السالم.

– مركز الظهر الصحي.

– مركز الفحيحيل التخصصي.

– مركز المنقف الصحي.

– مركز هدية الصحي.

– مركز صباح الأحمد الصحي A.

– مركز مبارك الكبير الغربي الصحي.

– مركز العدان التخصصي.

– مركز القرين الصحي.