«بطاقة مقيم».. هوية جديدة للوافدين في الكويت تُصدرها وزارة الداخلية – مشروع جديد تم وضع تصوراته

تتجه دولة الكويت إلى استبدال البطاقة المدنية التي تصدر للوافدين والمقيمين في الدولة ببطاقة مقيم، على أن يقتصر إصدار البطاقة المدنية للمواطنين الكويتيين فقط، على أن تصدر بطاقة مقيم وزارة الداخلية، على أن يتم إلغاء فروع هيئة المعلومات المدنية بمكاتب خدمة المواطن، وضعت تصورات هذا المشروع الجديد الجهات المختصة بوزارة الداخلية الكويتية، حيث تصدر بطاقة المقيم في الكويت فقط إدارة شؤون الإقامة، لتكون كل معاملات المقيم أو الوافد مع تلك الإدارة من وقت حضوره للكويت وحتى موعد المغادرة للدولة.

بطاقة مقيم في الكويت

أسباب إصدار بطاقة مقيم في الكويت بدلا من البطاقة المدنية للمقيم هو قيام بعض الأشخاص باستخدام بتلك البطاقة على الرغم من مغادرتهم الكويت وانتهاء اقامتهم، وبطاقة الوافد الجديدة في الكويت سوف تقضي على هذا الأمر، حيث ستكون تلك البطاقة غير مفعلة مع مغادرة المقيم لدولة الكويت وانتهاء اقامته، خطوة إصدار بطاقة مقيم التي سوف تصدرها شؤون الإقامة مطبقة في معظم الدول، وستكون بها كل بيانات المقيم في الدولة، وبالطبع ستكون مختلفة عن البطاقة المدنية، تابعونا مع كل جديد في هذا الأمر، وكيفية إصدار بطاقة مقيم في الكويت عند تدشين المشروع رسميًا في الدولة.