بعد إثارة الجدل.. صور توضح حقيقة وفاة رئيس كوريا الشمالية

حرصت العديد من وسائل الإعلام الكورية على كشف حقيقة وفاة رئيس كوريا الشمالية كيم يونج والتي انتشرت بشكل كبير خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية وسط العديد من التقارير المتضاربة والتكهنات حول مرضه أو وفاته أو مازال على قيد الحياة، فلم يكن هناك ما يؤكد أو يثبت تواجده.

واشتغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بعدة صور لكيم يونج رئيس كوريا الشمالية داخل تابوت والتي جعلت العديد من رواد “السوشيال ميديا” يعتقدون أنه قد تُوفي بالفعل ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن خبر الوفاة، ألا أن رئيس كوريا الشمالية حرص على نفي كل ذلك بظهوره المفاجئ.

حقيقة وفاة رئيس كوريا الشمالية

ووفقا لما نشرته وكالات الأنباء ومثلما يظهر في الصور أن رئيس كوريا الشمالية كيم يونج قد ظهر خلال مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في واحدة من أكبر المفاجآت التي رد فيها على الشائعات التي تظهر مؤخرا حول مرضه أو وفاته خلال الأسابيع القليلة الماضية ليؤكد للجميع أنه على قيد الحياة وبصحة جيدة.

وظهر رئيس كوريا الشمالية كما هو موضح في الصور وهو يتمتع بصجة جيدة ولا يظهر عليه أي علامة من علامات المرض مثلما كانت التقارير تكتب عنه خلال الفترة الماضية، وظهر وهو يصفق وعلى وجهه علامات البهجة والسعادة أثناء مراسم احتتام أعمال البناء في المصنع.