بعد إسقاط الطائرتان الإسرائيليتان المسيرتان .. تحركات عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

بعد يوم حافل من التطورات وعقب إسقاط الطائرتان الإسرائيليتان المسيرتان في معقل حزب الله اللبناني ببيروت، والضربات الإسرائيلية التي شنتها بالامس قوات الإحتلال الإسرائيلي على جنوب العاصمة السورية دمشق، شوهدت تحركات عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية اليوم الإثنين، وحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء سُجلت التحركات في محيط موقع “السماقة” قبالة بلدة كفر شوبا الحدودية جنوب لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء تم رصد تحركات الدوريات الإسرائيلية على الخط العسكري الموازي للخط الأزرق الفاصل بين الدولتين، وعلى امتداد المحور الممتد من مرتفعات الوزاني وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا.

ويُذكر أن القوات الإسرائيلية كثفت من دورياتها على طول حدودها مع لبنان يوم أمس الأحد بعد إسقاط الطائرتان المسيرتان التابعتان لها في معقل ميليشيات حزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت، وظهر الجيش الإسرائيلي وكأنه في وضعية التأهب والإستعداد على الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان عقب هجماته الصاروخية ضد دمشق مساء السبت ليل الأحد، حيث أعلن إغلاق مجاله الجوي فوق هضبة الجولان السورية المحتلة.