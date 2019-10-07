بعد إعلان الانسحاب| ترامب يهدد أردوغان: إذا تخطيت حدودك سأدمر الاقتصاد التركي

هدد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ، نظيره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه حال عدم الالتزام بحدوده مع الولايات المتحدة الأمريكية سوف يدمر الاقتصاد التركي كاملا، كما فعل من قبل، ونوضح تفاصيل تهديد ترامب لأردوغان في السطور التالية.

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ترامب يهدد أردوغان

ونشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، ما نصه «ذكرت من قبل وأكررها ، إن أي فعل من تركيا اعتبرته بما أملكه من خبرة عظيمة ليس لها مثيل تخطي لحدودها مع الولايات المتحدة سوف أدمر اقتصاد تركيا كاملا، وأمحيه من الوجود كما فعلت من قبل».موضحا أن على تركيا وأوربا وغيرهما أن ينتبهوا ويحذروا.

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باقي نص تهديد ترامب لأردوغان

وأكمل ترامب: “حاربت الولايات المتحدة الخلافة الداعشية وقضت عليها بنسبة 100%، كما فعلت ما لم تفعله دولة أخرى مع المقاتلين الأسرى وعائلاتهم، فأمريكا عظيمة وحان الوقت للدول الأخرى أن تحمي منطقتها.

انسحاب القوات الأمريكية

ويأتي تهديد ترامب لأردوغان بعدما أعلن سابقا الانسحاب من بعض المناطق بسوريا قرب الحدود مع تركيا والهدف من ذلك إفساح الطريق أمام العملية التركية ضد قوات وحدات حماية الشعب الكردية.