بعد التوصل إلى الشفرة الجينية .. شركة “سانوفى” تعلن تفاصيل اكتشاف مصل لـ “كورونا”

كشفت شركة “سانوفى باستير” الفرنسية، عن توصلها إلى فك الشفرة الجينية لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حيث أكدت الدكتورة نيبال دهبه، المدير الأقليمى للشركة، خلال تصريحات صحيفة لـ”اليوم السابع”، أن سانوفى بدأت منذ فبراير الماضي، في إجراء أبحاث متعلقة بفيروس كورونا، وذلك بعد الإعلان عن ظهوره رسميًا بمدينة ووهان الصينية، ولا سيما أن الشركة تمتلك أكبر مقر لها في الصين .

رحلة البحث عن علاج لفيروس كورونا

وأضافت دهبة، أن الشركة بدأت في رحلة البحث عن علاج لفيروس كلورونا، باعتبارها متخصصة في مجال صناعة الأمصال، بعمل شراكة مع “مؤسسة باردا الأمريكية”، التي تعد ذراع الصحة الأمريكية في البحث العلمي، وشراء شركة أخرى كانت قد بدأت في تصنيع مصل لفيروس سارس، الذي ينتمي لنفس عائلة فيروس كورونا، ومن خلال الخطوات السابقة بدأت في تطوير عقار مناسب لعلاج كورونا .

فك الشفرة الجينية لفيروس كورونا

وتابعت المدير الأقليمى لشركة سانوفي حديثها قائلة : “عندما بدأنا في اتجاه البحث عن علاج لكورونا، استطاعت الشركة أن تفك الشفرة الجينية لفيروس كورونا، مع جعلها تتجه إلى علم بروتينات جينات الفيروسات، ما دفعنا للدخول في شراكة أخرى، للعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية حين الانتهاء من المصل، ولا سيما أن الكمية المطلوبة لن تقل عن 7 مليار مصل، لتلبية احتياجات كافة الدول، وهذا لن يحدث إلا إذا تم اعتماد المصل رسميًا من جانب الجهات الرسمية في أوروبا ” .

بارقة أمل جديدة باكتشاف مصل لفيروس كورونا

وأوضحت الدكتورة نيبال دهبه، أن فك الشفرة الجينية لكورونا، يعتبر بارقة أمل في التوصل إلى خلق فاكسيم أو مصل يمنع الفيروس من مهاجمة الجسم، ما يجعل له مردود إيجابي، مشيرة إلى أن الشركة بدأت الدراسات الإكلينيكية، وسوف تبدأ التجارب السريرية خلال الأسابيع المقبلة، على أمل أن يتم طرحه خلال عام ونصف من الآن، بعد الحصول على جميع الموافقات الطبية المطلوبة .