بعد بداية ذي القعدة 1440.. متى موعد عيد الأضحى 2019 في السعودية فلكيا وتاريخ أول ذو الحجة

ينتظر جميع المسلمون في العالم موعد عيد الأضحى 2019 في السعودية وتاريخ وقفة عرفات وأول أيام شهر ذو الحجة 1440 فلكيا، حيث أن المملكة العربية السعودية هي من تحدد أول أيام شهر ذو الحجة وعليه تحدد موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات، ويتبع كل العالم السعودية في تلك التواريخ،وذلك حتى يكون يوم وقفة عرفات هو نفس اليوم في كل العالم، وهو اليوم الهام والمشهود دائما، وأحد أعظم أيام العام، والليالي العشرة الأولى من شهر ذي الحجة هي من أعظم ليالي العام، وبها نفحات ربانية عظيمة.

موعد عيد الأضحى 2019 في السعودية فلكيا وتاريخ أول ذو الحجة 1440

أعلنت المملكة العربية السعودية عن بداية شهر ذو القعدة 1440 فلكيا وأول أيامه هو يوم الخميس 4 يوليو 2019، وعليه يكون يوم رؤية واستطلاع هلال ذو الحجة 1440 سيكون يوم الخميس 1 أغسطس 2019، وطبقا للحسابات الفلكية سيكون أول أيام ذو الحجة هو يوم الجمعة 2 أغسطس 2019، وعليه سيكون تاريخ وقفة عرفات هو يوم السبت 10 أغسطس، وموعد أول أيام عيد الأضحى 2019 في السعودية فلكيا هو يوم الأحد 11 أغسطس 2019.

ومع يوم وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى وباقي الأيام، يؤدي الملايين من المسلمين فريضة الحج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتقدم المملكة موسم حج متميز لكل زوار بيت الله الحرام، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، هو أحد أركان الإسلام الخمسة، حيث تهفو قلوب كل المسلمين لأداء تلك الفريضة.