بعد تشريح جثة متوفى نتيجة إصابته بـ فيروس كورونا .. مختصون يكتشفون سبب الوفاة بالفيروس

فيروس كورونا المستجد اوقع العالم والمتخصصون في حيرة لغموض السبب في وفاة المرضى المصابين بالفيروس ، وبدأ العلماء والمتخصصون يبحثون عن السبب الذي يؤدي للوفاة ، ومن ذلك أجرى متخصصون طبيون صينيون تشريحا لجثة مريض توفي نتيجة التهاب رئوي ناجم عن إصابته بفيروس كورونا، وأسفرت النتائج عن اكتشاف سبب الوفاة بالفيروس ، حيث أن “العدوى تصيب الرئتين بشكل أساسي، وأنه لم تظهر أي علامات واضحة تدل على تلف الأنسجة والأعضاء الأخرى في جسم المتوفي.

فيروس كورونا

سبب الوفاة بالفيروس المستجد “كورونا”

وجاء في تقرير محموعة المختصين أن “كورونا يتسبب بالالتهابات في الشعب الهوائية والحويصلات الرئوية وخلال ذلك، تتعرض للتلف أيضا أنسجة الرئة وتظهر عليها أشكال التليّف، أقل وضوحا مما هي عليه في مرض (المتلازمة التنفسية الحادة أو الالتهاب الرئوي اللانموذجي)، ولكن خلال ذلك يبدو الانتفاخ في الرئتين أكثر حدة”.

وأضاف التقرير أنه “يلاحظ في الحويصلات الهوائية، وجود تسرب سائل لزج وهو ما يفسر شعور الإغراق الذي يشعر به المريض خلال الحالات الخطيرة والحرجة”.

و أشار التقرير إلى أن الدراسة لم تتوصل لنتائج مقنعة عن مدى تأثير الفيروس COVID-19 على القلب والكلى والدماغ والطحال والجهاز الهضمي، وما زال الامر يحتاج إلى المزيد من الدراسات والبحث لتحديد مدى الضرر الذي يصيب هذه الأعضاء نتيجة المرض بالفيروس الجديد.

ويعود ذلك بحسب العلماء إلى أن الجثث التي تم تشريحها لمصابين توفوا بالمرض والبالغ عددها 11 تتراوح اعمارهم ما بين 52 و 80 عامًا يمكن أن تعاني أعضاء أجسامهم من مشاكل صحية أخرى.

وانتهى التقرير إلى أن قدر ضئيل من الإفرازات يمكن أن يتسرب من الرئتين إلى تجويف الصدر، ونتيجة لذلك يمكن أن يدخل الفيروس إلى القلب.