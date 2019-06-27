بعد تعرض العاصمة التونسية لأعمال إرهابية اليوم | الرئاسة تُعلن تعرض رئيس الجمهورية التونسية لوعكة صحية شديدة .. إليكم التفاصيل

الإرهاب وما يُمثله من مخاطر على أمن البلاد ولا يستثني من ذلك أحدا، حقيقة أصبحت واضحة أمام الخطر الأكبر الذي بدأ منذ سنوات يُهدد العالم، ثم أستفحل أمره وبشكل كبير مع التوترات السياسية التي أصابت البلدان العربية تحت مسميات التغيير وفق ما أصطلح عليه بثورات الربيع العربي .

وصباح اليوم، أعلن من العاصمة التونسية، أن البلاد تتعرض لموجه عنيفة من عمليات إرهابية استهدفت قلب العاصمة التونسية، بتفجيرات نفذها انتحاريين، وطالت تلك التفجيرات عناصر أمنية تونسية وأهداف تتبع الأمن التونسي، ولم يكن اليوم بتونس ليتوقف عند تلك الكوارث، بل تم الإعلان الآن من قبل مصادر رسمية تونسية تُفيد بتعرض الرئيس التونسي لوعكة صحية شديدة .. ونحن بدورنا ننقل لكم فيما يلي أحدث التفاصيل والأخبار من تونس .

تفاصيل أحداث تونس وتعرض الرئيس التونسي لوعكة صحية

حيث أكدت مصادر تونسية نقلاً عن رئاسة الجمهورية بتونس، أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قد تعرض لوعكة صحية شديدة كما أكد البيان، وعلى إثر تعرض الرئيس التونسي لتلك الوعكة تم نقله فوراً إلى المستشفى العسكري، ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان أخر يوضح مدى تطور الحالة الصحية للرئيس التونسي .

تحديث عاجل | مستشار الرئيس التونسي يؤكد في تصريح له منذ قليل أن الرئيس التونسي حالته حرجه للغاية .

ومن الجدير بذكره، أن الوعكة الصحية التي تعرض لها الرئيس التونسي، تأتي تزامناً مع تعرض تونس لعدة عمليات إرهابية اليوم استهدفت شارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة التونسية فضلاً عن استهداف وحدة مكافحة الإرهاب بتونس بواسطة تلك التفجيرات وسقوط عدد من رجال الأمن بتونس جراء تلك العمليات الإرهابية .