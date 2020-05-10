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بعد تفشي فيروس كورونا.. باراك أوباما عن إدارة دونالد ترامب للأزمة: “كارثية وفوضوية”

بواسطة أمين إبراهيم

قال الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما”، إن نهج دونالد ترامب كان السبب الرئيسي في الطريقة التي استجابت بها الولايات المتحدة لتفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، واصفًا النهج الذي يعمل به “ترامب” في التعامل مع أزمة هذا الفيروس الجديد بـأنه “كارثي وفوضوي”.

أوباما ينتقد نهج ترامب في إدارة أمريكا

ووفقًا لموقع “ياهو نيوز”، فأن هذا الانتقاد اللاذع حدث خلال مكالمة هاتفية خاصة استمرت نحو نصف ساعة “أوباما” وبين أعضاء سابقين في إدارته، حصل عليها الموقع، حيث أكد “أوباما” لموظفيه السابقين أن “ما نكافح ضده هو هذه الاتجاهات طويلة المدى التي تكون فيها أنانية، لأنك قبلياً منقسماً وترى الآخرين على أنهم عدو”، مشيرًا إلى أنه يخشى أن يصبح هذا النهج هو المتبع بشكل مستمر في الحياة الأمريكية.

وأوضح “أوباما”، أن يريد لعب دور أكبر لدعم “جو بايدن” بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لأنه يعتبر ما يحدث الآن جزء من السبب في ضعف الاستجابة لهذه الأزمة العالمية، وذلك حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، حيث نقل عنه قوله خلال تلك المكالمة قائلًا:

“كان سيكون سيئا حتى مع أفضل حكومة، لقد كانت كارثة وفوضى مطلقة عندما سيطرت عقلية، ما الذي سأستفيده من الدخول في صراع مع الجميع، هذه هي العقلية التي تسير قرارات الحكومة الآن”.

الرئيس الأمريكي

إسقاط التهم الجنائية ضد مستشار الأمن القومي يعرض سيادة القانون للخطر

وانتقد الرئيس الأمريكي الأسبق، قرار إسقاط التهم الجنائية ضد مستشار الأمن القومي لترامب “مايكل فلين” بشده، وذلك بعد التحقيق في اتصالات مع روسيا، وفي التعليقات المسربة ذكر “أوباما” أن قرار إسقاط التهم التي وجهت لـ”فلين”، الذي اعترف بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالية بقضية تدخل روسي مزعوم بالانتخابات الرئاسية السابقة، “يعرض سيادة القانون للخطر.

أمين إبراهيم

عضو بنقابة الصحفيين المصرية، عملت بالعديد من المؤسسات الصحفية في مقدمتها التحرير الإخباري وويكيلكس البرلمان وأخبار اليوم، وأهتم بتوفير المعلومات بشكل أكثر ليونة لتصل إلى القراء بطريقة مبسطة.

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