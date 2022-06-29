بعد رؤية هلال ذي الحجة.. تعرف على موعد عيد الأضحى 2022 في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
موعد عيد الأضحى الكويت موعد عيد الأضحى الكويت

شهد اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022، حدثًا هامًا وهو استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1443، وبالفعل تم الإعلان عن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة 2022 مساء اليوم الأربعاء، ومع بداية هذا الشهر الكريم تبدأ معه ليالي عظيمة ومباركة وهي الليالي العشر الأولى من شهر ذي الحجة، بعدها يترقب الجميع موعد عيد الأضحى 2022 في الكويت، هذا وقد أكدت مصادر صحفية سعودية، عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأربعاء في مرصد تمير السعودي.

موعد عيد الأضحى 2022 الكويت

بعد رؤية الهلال، سوف يكون غدا الخميس 30 يونيو 2022 هو أول أيام شهر ذي الحجة 1443، ويكون يوم الجمعة 8 يوليو هو يوم وقفة عرفات، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى 2022 في الكويت هو يوم السبت 9 يوليو 2022، كل عام وأنتم بخير.

إجازة عيد الأضحى في الكويت 2022 سوف تكون إجازة كبيرة مدتها 9 أيام، وسوف تكون كافية لقضاء عطلة مميزة، من لم يشارك في موسم الحج هذا العام، خطط بالفعل لعطلة سياحية داخل الكويت أو خارجها، حيث خطط البعض لقضاء عطلة سياحية خارجية، في أحد الوجهات السياحية المفضلة للسائح الكويتي حول العالم.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

سلطنة عمان تُعلن عن موعد أول أيام عيد الأضحى 2022-1443

أخبار العالم

نتيجة استطلاع هلال أول ذي الحجة 2022 في السعودية والكويت وقطر والإمارات


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.