بعد رؤية هلال ذي الحجة.. تعرف على موعد عيد الأضحى 2022 في الكويت

شهد اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022، حدثًا هامًا وهو استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1443، وبالفعل تم الإعلان عن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة 2022 مساء اليوم الأربعاء، ومع بداية هذا الشهر الكريم تبدأ معه ليالي عظيمة ومباركة وهي الليالي العشر الأولى من شهر ذي الحجة، بعدها يترقب الجميع موعد عيد الأضحى 2022 في الكويت، هذا وقد أكدت مصادر صحفية سعودية، عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأربعاء في مرصد تمير السعودي.

موعد عيد الأضحى 2022 الكويت

بعد رؤية الهلال، سوف يكون غدا الخميس 30 يونيو 2022 هو أول أيام شهر ذي الحجة 1443، ويكون يوم الجمعة 8 يوليو هو يوم وقفة عرفات، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى 2022 في الكويت هو يوم السبت 9 يوليو 2022، كل عام وأنتم بخير.

إجازة عيد الأضحى في الكويت 2022 سوف تكون إجازة كبيرة مدتها 9 أيام، وسوف تكون كافية لقضاء عطلة مميزة، من لم يشارك في موسم الحج هذا العام، خطط بالفعل لعطلة سياحية داخل الكويت أو خارجها، حيث خطط البعض لقضاء عطلة سياحية خارجية، في أحد الوجهات السياحية المفضلة للسائح الكويتي حول العالم.