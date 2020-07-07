بعد موافقة لجان الأمة.. تعرف على اسم ومكان المحافظة السابعة بالكويت

وافقت لجنة الدفاع والأمن بمجلس الأمة الكويتي على مقترح إنشاء المحافظة السابعة بالكويت، حيث تصدر هذا الخبر صدر كل المواقع الإخبارية بدولة الكويت صباح اليوم، حيث يتساءل الجميع عن اسم محافظة الكويت السابعة والموقع المُقترح لتلك المحافظة 7 بالدولة، تقدم بمُقترح المحافظة الجديدة بالكويت النائب عسكر العنزي، حيث من المرتقب أن ينال هذا المقترح ثقة وموافقة كامل أعضاء مجلس الأمة خلال الساعات القليلة القادمة.

اسم المحافظة السابعة بالكويت الجديدة

سوف يكون اسم المحافظة السابعة بالكويت هو اسم الأب الوالد أمير دولة الكويت، ليكون اسم المحافظة الجديدة هو “محافظة صباح الأحمد”، ويبلغ العدد الحالي لمحافظات الكويت هو ستة محافظات وهي: العاصمة الكويت، محافظة الجهراء، محافظة الفروانية، محافظة حولى، محافظة الأحمدي ومحافظة مبارك الاحمد.

موقع المحافظة السابعة الجديدة بالكويت

الموقع المُقترح للمحافظة الجديدة هو شمال دولة الكويت، في المنطقة التي تضم مدينة الحرير والمطلاع والصبية، هذا ومن المرتقب أن تشهد تلك المنطقة نقلة كبيرة في البنية التحتية والمرافق، تمهيدًا للمحافظة الجديدة والتي ستحمل اسم الأمير صباح الأحمد.