بعد وصولهم لـ 223 حالة وفاة.. تعرف على حالات كورونا في إسرائيل

واصلت دولة إسرائيل النزيف بسبب فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” بوصول عدد الوفيات اليوم إلى 223 حالة وفاة حتى الآن داخل الدولة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تفشى فيروس كورونا الجديد بشكل واضح داخل إسرائيل والعديد من الدول المجاورة لها خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية.

إسرائيل تكشف تفاصيل الإصابات بكورونا

وأضافت الوزارة خلال البيان نقلته الصحف الإسرائيلية إن حالات الإصابة في الدولة وصلت إلى أكثر من 16 ألف حالة إصابة حتى الآن، بينما وصلت حالات التعافي أكثر من 8 ألاف حالة شفاء حتى الآن، موضحين أنهم يبذلون قصارى جهدهم من أجل مواجهة ذلك الفيروس اللعين الذي تفشى بشكل واضح داخل إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية خلال بيانها إلى أنه يوجد 83 شخص مصاب في حالة حرجة وموضوعين على جهاز التنفس الصناعي، بينما 105 حالة في حالات خطيرة جدا الآن، مشددين على أنهم يسعون إلى تقديم الرعاية الطبية قدر المستطاع لكافة المصابين والمرضى خلال المستشفيات المختلفة الموضوعين فيها في الوقت الحالي.

في سياق آخر كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيقوم بعقد اجتماع طارئ مع الحكومة الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة من أجل مناقشة تفاصيل أزمة فيروس كورونا الجديد في الوقت الحالي وتفشي المرض بشكل واضح داخل دولة إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية وطرق الوقاية وتقليل الإصابات.