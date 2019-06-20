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“بكام النهاردة” سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 21-6-2019 في السوق المحلي بالكويت مقابل الدينار الكويتي

كتب حنان الزهيريفي آخر تحديث
“بكام النهاردة” سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 21-6-2019 في السوق المحلي بالكويت مقابل الدينار الكويتي

أسعار الذهب اليوم في الكويت، من أهم المعلومات الاقتصادية التى يهتم بها العديد من الأشخاص، وخصوصاً المقبلين على الزواج، فالذهب يتزين به المرآة في كل مكان وفي كل دولة لايوجد أي اختلافات، ويستخدم للعديد من الأغراض، والجدير بالذكر أن سعر الذهب في الكويت هام للغاية، وذلك نظراً لأنه مرتبط بالاقتصاد العالمي.

ومن خلال ذلك التقرير الذي تم إعداده من فريق موقع ” كلمة دوت أورج” سوف نعرض على حضراتكم جداول مفصلة ومحدثة بشكل دوري ومستمر بأستعار معدن الذهب اليوم في الكويت بعملة الدينار الكويتي وأيضاً العملة الخضراء “الدولار الأمريكي”، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في الكويت مرة كل 12 ساعة يومياً وذلك حسب توقيت العاصمة، لذلك تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم المزيد من الأخبار.

أسعار الذهب في الكويت

الوحدة دينار كويتي دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 13.50 دينار $44.45
سعر الذهب عيار 22 12.38 دينار $40.75
اسعار الذهب عيار 21 11.81 دينار $38.90
اسعار الذهب عيار 18 10.13 دينار $33.34
سعر الذهب عيار 14 7.88 دينار $25.93
سعر الذهب عيار 12 6.75 دينار $22.23
اسعار أوقية الذهب 419.87 دينار $1,383
اسعار جنيه الذهب 94.51 دينار $311.18
اسعار كيلو الذهب 13,501 دينار $44,453

أسعار الذهب في الكويت للأيام السابقة

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
19 يونيو 13.30 11.64 9.98 7.76 6.65
18 يونيو 13.17 11.53 9.88 7.68 6.59
17 يونيو 13.10 11.47 9.83 7.64 6.55
16 يونيو 13.12 11.48 9.84 7.65 6.56
15 يونيو 13.12 11.48 9.84 7.65 6.56
14 يونيو 13.12 11.48 9.84 7.65 6.56
13 يونيو 13.11 11.48 9.84 7.65 6.56
12 يونيو 13.03 11.40 9.77 7.60 6.51
11 يونيو 12.97 11.35 9.73 7.57 6.48
10 يونيو 12.98 11.36 9.74 7.57 6.49

 

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عن الكاتب

حنان الزهيري

مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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