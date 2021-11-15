بلدية الكويت.. تخفيض رسوم تأمين المخيمات الربيعية

وافق المجلس البلدي رسميًا على تخفيض رسوم تأمين المخيمات الربيعية 2022/2021، وجاء قرار المجلس خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021، وهو أول أيام موسم التخييم في الكويت والذي يستمر حتى منتصف شعر مارس 2022 القادم.

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وجاء قرار المجلس البلدي اليوم، بتخفيض قيمة رسوم تأمين المخيميات لتصبح 100 دينار بدلا من 300 دينار، وجاء هذا القرار بعد مطالبات الجميع من هواة التخييم في بر الكويت بتخفيض قيمة التأمين، يذكر أن قيمة رسوم المخيم التي لا ترد هي 50 دينار.

قرارات المجلس البلدي اليوم