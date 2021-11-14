بلدية الكويت حجز المخيمات الربيعية 2022/2021

دشنت بلدية الكويت رابط استخراج تراخيص المخيمات الربيعية وذلك مع انطلاق موسم التخييم رسميًا في الدولة، حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير رابط حجز المخيمات بلدية الكويت 2022/2021 وخطوات الحجز والحصول على الترخيص، وينطلق الحجز مع موسم التخييم الذي يبدأ اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021 ويستمر حتى منتصف شهر مارس 2022 القادم، يذكر أن التخييم قد توقف في العامين الماضيين بسبب العارض الصحي الذي تعرض له العالم.

خطوات حجز المخيمات 2022 بلدية الكويت أون لاين

أول خطوة هي التوجه إلى موقع بلدية الكويت الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

تختار “خدمة إصدار رخصة مخيم جديدة”.

تقوم بإدخال البيانات المطلوبة الخاصة بمن يرغب في الحصول على رخصة المخيم الربيعي.

شروط التخييم والمخيمات الربيعية الكويت 2022

كما يتيح لك الموقع مراجعة تراخيص المخيمات الصادرة.

حيث تتم المراجعة والاستعلام عن طريق الرقم المدني ورقم الهاتف.

هذا وتتم كل خطوات حجز المخيم أون لاين.

رابط بلدية الكويت لحجز المخيمات الربيعية 2022

يترقب الكثيرون في الكويت انطلاق موسم التخييم 2022، حيث يعتبر هذا الموسم واحد من أهم الأنشطة الترفيهية للجميع في دولة الكويت، حيث يقضي هواة التخييم أوقات متميزة في البر، رابط بلدية الكويت لحجز المخيمات الربيعية 2022 هو:

https://www.baladia.gov.kw/sites/ar/municipalityServices/Pages/springCamps.aspx?menuItem=item53

مع تمنياتنا للجميع بموسم تخييم متميز، ويجب على الجميع اتباع كل شروط التخييم والتي تهدف في الأساس إلى الحفاظ على سلامة الجميع وسلامة البيئة الكويتية.