بموعد مُسبق.. تعرف على مركزي تصديقات وزارة الخارجية الكويتية

أكدت وزارة الخارجية الكويتية، انها تُقدم خدمة التصديقات للمواطنين والمقيمين خلال المرحلة الحالية مع ضرورة حجز موعد للحصول على التصديق، كما أعلنت الوزارة عن أماكن الحصول على تصديقات وزارة الخارجية الكويتية، حيث يتم التصديق من خلال المقر الرئيسي ومن خلال أحد مراكز خدمة المواطن بالدولة، حجز موعد مع وزارة الخارجية الكويتية يكون من خلال الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت، والتسجيل والحجز يتم من خلال خطوات بسيطة.

تصديقات وزارة الخارجية الكويتية

يتم الحصول على التصديق بوزارة الخارجية الكويتية من خلال مقرين، المكان الأول هو مركز التصديقات في حكومة مول بالشويخ، والمكان الثاني هو مركز خدمة المواطن بمنطقة صبحان، ويجب حجز موعد للمراجعة والحصول على التصديق، ويحصل المراجع سواء المواطن او المقيم على التصديق على الشهادات الدراسية أو على المستندات والوثائق الرسمية أو على الفواتير وشهادات المنشأ، وغيرها من المستندات التي تحتاج للتصديق.