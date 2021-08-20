بنك الائتمان الكويتي اونلاين.. رابط حجز الموعد المسبق عبر منصة متى للمواعيد الحكومية

نوضح طلب موعد بنك الائتمان في منصة متى، تعتبر “متى” منصة الكترونية لتنظيم إصدار المواعيد في المؤسسات الحكومية، يستخدمها المواطنين الكويتيين في الحصول على موعد حسب الوقت والتاريخ، وذلك بشكل مسبق قبل زيارة الجهات والمصالح في دولة الكويت. ويتوجب فتح حساب جديد لمن لا يملك حساباً في المنصة حيث انه مع تسجيل الدخول الى منصة متى للمواعيد الحكومية يستطيع الشخص البحث عن اقرب موعد يقوم بتحديده بنفسه لمراجعة اي دائرة حكومية ومن تلك الخدمات المتوفرة هي حجز موعد البنك الائتمان الكويتي في جميع فروعه الرئيسية في العاصمة، والرقة، والفروانة، غرناطة.

مواعيد بنك الائتمان الكويتي

يستجيب بنك الائتمان الكويتي لتطلعات عملائه محققاً اداء ذو جودة في الخدمات التي يقدمها للمستفيدين ، ومرونة اكثر في حجز المواعيد الالكترونية المسبقة لفروع البنك الرئيسية، إذ يهدف لإنهاء معاملات المراجعين في اسرع وقت بما يعزز ريادة البنك وقد حصل على شهادة إدارة الجودة (ISO 9001)، علاوة على كونه الاقرب الى العملاء خاصة في تقديم القروض العقاريات بأنواعه للمستفيدين.

تسجيل دخول منصة متى

بداية وقبل كل شئ، يجب الولوج الى منصة متى عبر الويب او تطبيق منصة متى الهاتفي، يجب إمتلاك خاص بك عليها، ويمكن فتح حساب جديد بالقيام بالضغط على تسجيل جديد لانشاء حساب خاص بك لكي تتمكن من تسجيل الدخول بإتباع ما يلي:

طريقة التسجيل في منصة متى وحجز موعد بنك الائتمان الكويتي

تسجيل البيانات المطلوبة يشمل الرقم المدني ورقم الهاتف النقال والبريد الالكتروني، والموافقة على الشروط والاحكام ثم الضغط على ايقونة التسجيل في أسفل الصفحة.

بعد ان تكون قد أنتهيت من إنشاء حسابك الخاص في منصة متى من الرابط https://meta.e.gov.kw، قم بتسجيل الدخول من خلاله بإدخال الرقم المدني، وكلمة المرور، في الخانات المخصصة لتلك المعلومات السرية.

الضغط على المكان المشار اليه بالسهم وإختيار “البحث عن خدمات”

لخدمات بنك الائتمان قم بالضغط على الصورة الخاصة بالبنك

ضبط الخدمة المراد الحجز لها وذلك بالنقر عليها

يتطلب الآن إختيار التاريخ والوقت لإتمام الحجز في بنك الائتمان الكويتي

سيتم تحويلك الى صفحة الحجز وبها كل التفاصيل المتعلقة به، علاوة عن إرسال رسالة تاكيد للحجز الذي قمت به في رسالة نصية الى هاتفك الشخصي.

حجز موعد من تطبيق بنك الائتمان الكويتي

من الضروري حجز موعد على تطبيق بنك الائتمان بشكل مسبق قبل زيارة اي فرع تابع للبنك المذكور، حيث يخدم التطبيق عملائه بمتابعة معاملاتهم والتقديم على الخدمات المختلقة مثل كشف حساب، لذا فإن عملية الحجز تستوجب تحميل تطبيق بنك الائتمان الذي يعمل بأنظمة ios على اجهزة الآيفون من هنا، او تحميل تطبيق بنك الائتمان الكويتي الذي يعمل على انظمة اندرويد من هنا. والترتيبات المحددة لحجز بنك الائتمان الكويتي اونلاين هي كما يلي:

أدخل الرقم المدني وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى بنك الائتمان الكويتي kcb إختيار حجز موعد إختيار”حجز جديد إدخال الرقم المدني إضافة رقم الهاتف اختيار الخدمة المراد إستخدامها إختيار التاريخ والوقت حسب ما يناسبك حيث ان اوقات عمل البنك من الساعة 8:00 صباحا الى 1.30 ظهرا.

بعد أن أتممت الحجز لبنك الائتمان الكويتي kcb بالخطوات المذكورة أعلاه، يمكنك حفظ صفحة الحجز النهائي عبر إلتقاط صورة شاشة عبر ميزة screen shot المتوفرة في جميع أنواع الهواتف.