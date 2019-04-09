بنك التنمية الاجتماعية : الاستعلام عن قرض أهل ، شروط الجديدة للحصول علي قرض أهل في عام 2019

نتناول في حديثنا اليوم منتج من منتجات بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، وهو منتج أو قرض أهل و سنناقش الآتي : الاستعلام عن قرض أهل كيف يتم و ماهو أهل ، وكذلك الشروط المطلوبة للحصول علي ذلك القرض في هذا العام ، وذلك بعد السلسلة منتجات بنك التنمية الاجتماعية التي تناقشنا فيه سابقا عن كيفية الاستعلام عن كل قرض وماهي أجدد الشروط المطلوب توافرها في الآتي:

الاستعلام عن منتج أهل من بنك التسليف

قرض أهل هو أحدي المنتجات التمويلية للأفراد من بنك التنمية الاجتماعية للتحسين من الحالة المعيشية للمجتمع السعودي ، يخصص القرض لكل من المتسبب والموظف والمتقاعد من الرجال ، أرملة أومهجورة أو مطلقة من النساء ، يمتاز القرض بأنه قرض حسن ليس له فوائد كما يصل المبلغ التمويلي للقرض حتي ستون ألف ريال ، يمكنك الاستعلام عن قرض أهل من خلال رابط بنك التنمية الاجتماعية .

شروط الحصول علي منتج أهل

يجب إتمام خمس سنوات من قرضك السابق من بنك التنمية الاجتماعية للتمكن من الحصول علي التمويل الجديد من بنك التسليف وهو قرض أهل .

يمكنك التعرف علي كيفية التسجيل في بنك التسليف وكيف تحصل علي قرض من الرابط المرفق ، تعرف أيضا علي منتج زود ادخاري للحاصلين علي الفرض من بنك التسليف .

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