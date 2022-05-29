بوابة الحج الكويتية.. تعرف على رابط وزارة الأوقاف للتسجيل في الحملات الميسرة

دُشن رسميًا موقع التسجيل على منصة بوابة الحج الكويتية التابعة لوزارة الأوقاف للراغبين في المشاركة في الحج هذا الموسم من المواطنين والمواطنات، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير رابط التسجيل الحج في الكويت 2022-1443 موقع وزارة الأوقاف، حيث تُقدم الوزارة حملات حج مييسرة للحجاج الكويتيين، تتمتع تلك الحملات بأفضل الخدمات إلى جانب أفضل الأسعار.

شروط التسجيل في حج وزارة الأوقاف الكويتية الميسر

حملات الحج للحجاج الكويتيين والكويتيات (كويتي الجنسية).

التسجيل على رابط بوابة الحج الكويتية لمن لم يسبق له الحج من قبل.

يجب أن يكون عمر الحاج من 18 إلى 65 عامًا.

يجب أن يكون الحاج مكتمل التحصين طبقُا لتعليمات وزارة الصحة السعودية.

يحق لوزارة الأوقاف رفض أي طلب في حال إدخال بيانات غير صحيحة عن الراغب في الحج.

رابط بوابة الحج الكويتية 2022

خطوات التسجيل للجج سهلة عبر المنصة وتتم في دقائق، حيث تختار التسجيل ثم تضع بياناتك، كما يمكنك بعد ذلك الاستعلام عن طلبك، وتُقدم البوابة كل المعلومات عن حملات الحج التابعة للوزارة الميسرة، رابط بوابة الحج الكويتية هو:

https://hajjoffice.awqaf.gov.kw/Public/LowCostPilgrimRegisterApplication

نتمنى للجميع التوفيق وأداء الحج هذا الموسم، اللهم لا تحرمنا من زيارة بيتك الكريم بمكة المكرمة ولا تحرمنا من شرف الوقوف بجبل عرفات طلبًا لرحمتك ومغفرتك.