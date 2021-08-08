بوابة ناجز.. إستعلام عن معاملة برقم الطلب 1443

إستعلام عن معاملة برقم الطلب احد اهم الخدمات المتصدرة على موقع ناجز ثمرة تعاون مع وزارة العدل، في المملكة العربية السعودية 1443، خدمة لطالما خضعت للتطوير لجعل آلية الاستعلام اكثر سهولة مرهونة بالوقت والجهد الذي لايعتد به للعميل لينجزها بكل مرونة بما يضمن سرعة التنفيذ الكترونياً. في ميزة يستفيد منها المواطن والمقيم بإظهار نتيجة الاستعلام الخاصة بهم عن حالة الطلب.

بوابة ناجز الإلكترونية

تتعاون وزارة العدل مع منصة ناجز لتسهيل إجراءات تقديم الطلبات العدلية الالكترونية محل النظر، وقد صنعت من خدماتها الالكترونية على بوابة ناجز في نسختها الاولى مثالاً يحتذى به في تسارع التحول الرقمي وتقنين الاجراءات للقطاعات والمواطنين والمقيمين ككل، بشكل يسهل التعامل معها دون حضور الشخص نفسه الى الجهات العدلية وبدلاً من ذلك يتم تنفيذها على الموقع الرسمي.

توفر ناجز 1443 رابط مباشرة بدون حاجة لتسجيل الدخول وذلك لتمكين الافراد والقطاعات الاستفادة من الإستعلام عن الطلب برقم المعاملة وتأتي هذه الخطوات التي ينجزها المستخدم كما التالي:

انتقال الزائر الى رابط ناجز للاستعلام من هنا

إضافة رقم المعاملة التي تحصلت عليها مسبقاً وقت التقديم

قم بإختيار السنة وفق التقويم الهجري

التأشير على مربع اختبار أنا لست رجل آلي

المواصلة للحصول على نتيجة الإستعلام بالنقر على زر البحث

رابط ناجز

يعتبر رابط موقع ناجز الالكتروني الحكومي منصة لتقديم الخدمات العدلية مثل طلب الوكالات وطلبات التنفيذ، كما تتيح خدمات كثيرة اخرى من بينها خدمة التحقق من الوثائق التي تصدرها وزارة العدل، وتنجز آلالاف التعاملات بشكل يومي لذلك هي متصدرة على محرك البحث ورابط ناجز وزارة العدل هو www.moj.gov.sa