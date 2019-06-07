بوتين | يُحذر الولايات المتحدة من محاولة فرض هيمنتها على العالم مُؤكداً أن النتيجة حروب بلا ضوابط وينتقد مُعاداة ” هواوي “

لم يكن من المتوقع أن تقف كل من روسيا والصين مكتوفي الأيدي أمام تحركات الولايات المتحدة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، لإحداث تغيرات جذرية بالمشهد الدولي، لا شك أن تلك التغيرات سوف تُصيب كل من موسكو وبكين في مقتل، فمن تحركات واشنطن على ساحات الصراع بالشرق الأوسط، إلى حرب تجارية شرسة أعلنتها الولايات المتحدة على الجميع .. تكمن المشكلة .

وخلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي والذي جمع كل من روسيا والصين في اجتماع قمة ثنائي على مستوى القادة، وتركز الاجتماع في مضمونه وهدفه على تحقيق التكامل عالي المستوى بين موسكو وبكين، فيما يبدو أنه عزم جاد على وقف الولايات المتحدة عند الحد الذي لا يؤثر على البلدين الكبيرين بالعالم، صدرت تصريحات منذ قليل هام عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين … ننقل لكم تفاصيلها .

تصريحات هامة للرئيس الروسي

حيث أكد الرئيس الروسي وذلك خلال كلمته التي ألقاها منذ قليل بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي، أن المحاولات المستمرة من قبل الولايات المتحدة لكي تنفرد بسيطرة كاملة على العالم، سوف تؤدي حتمًا لصراعاتٍ لا حدود لها، وحذر واشنطن أن هذا النهج سوف يؤدي لحروب مستمرة بلا ضوابط .

وفي معرض حديثه وهجومه الشديد على سياسات الولايات المتحدة التجارية والاقتصادية، انتقد الرئيس الروسي وبشدة الحرب المُمنهجة من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لإخراج شركة هواوي الصينية من السوق العالمية .

وأكد بوتين أن تكامل بلاده مع الصين خاصة بمجال الطاقة سوف يتوسع ويشمل العديد من المستويات، مؤكداً أن روسيا ترحب بالشركات الصينية في السوق الروسية، في إشارة واضحة لتضامن روسيا مع الصين في حربها التجارية مع واشنطن .

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