بيان الخدمة المدنية.. الوزير “الوزارة ليست مسؤولة عن التوظيف”

ناقش مجلس الشورى بسلطنة عمان، اليوم الأحد، بيان الخدمة المدنية والذي قدمته الوزارة، وحضر الجلسة وزير الخدمة المدنية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون، ورد الوزير على أسئلة ومناقشات المجلس وقال “أن الوزارة ليست مسؤولة عن التوظيف، وأنها تنفذ سياسة الحكومة في التوظيف”، وأضاف “القطاع الحكومي سيظل مستوعبا للباحثين عن عمل، وأن موضوع الإحلال بالقطاع العام ستتم دراسته في وقت عاجل وقريب جدا”.

وأكد معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية، أن الترقيات كانت تتم سابقا عن طريق الكفاءة، كما أكد سيادته أن برنامج التدريب والتأهيل يسير بصورة جيدة، مؤكدا تأثره بالأزمة المالية مثل باقي القطاعات، ومن جانبه تسائل عضو مجلس شورى سلطنة عمان أحمد الهدابي “أن لم تكن وزارتا الخدمة المدنية والقوى العاملة هما المسؤولتين عن التوظيف، فمن هو المسؤول عن التوظيف؟”.

بيان الخدمة المدنية أمام مجلس الشورى بسلطنة عمان، الذي تستمر مناقشته، اليوم الأحد 21 أبريل 2019، وغدا الإثنين، تناول عدة محاور، أهمها: برامج وسياسيات وخطط الوزارة، الباحثون عن عمل، النظام الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية، معهد الإدارة العامة، صندوق متقاعدي الوزارة، قياس وتقييم الأداء الحكومي للجهاز الإداري للدولة.

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