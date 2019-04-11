بيان القوات المسلحة السودانية وأنباء عن إعلان إقالة عمر البشير

قالت قناة “الحدث” التابعة لقناة العربية إنها تلقت أنباء من مصادرها تؤكد إقالة الجيش السوداني للرئيس “عمر البشير” من جميع مناصبه ووضعه قيد الإقامة الجبرية واعتقال عدد من القيادات في حكومته والمقربين منه، بالإضافة إلى انتشار القوات المسلحة في شوارع الخرطوم وكبرى المدن.

وأفادت تلك المصادر أن الخرطوم تشهد انتشاراً مكفاً لعناصر القوات المسلحة السودانية، كما تم اعتقال عدد من مساعدي البشير وأعضاء حكومته وأكر من 100 شخصية كبرى من أعضاء المؤتمر الوطني من ضمنهم “عبد الرحيم محمد حسين” رئيس الحزب ووزير الدفاع السابق والمقرب من البشير، و”علي عثمان محمد طه” النائب الأول السابق.

بيان القوات المسلحة ومنع إقلاع الطائرات

أعلن التليفزيون الرسمي السوداني أن القيادة العامة للقوات المسلحة سوف تذيع بياناً مهماً للسودانيين “بعد قليل” إلا أنه مرت أكثر من 5 ساعات منذ هذا الإعلان ولم يتم إذاعته حتى اللحظة، لكن الأنباء المتواترة تشير إلى مشاورات تشكيل مؤتمر وفاق وطني بعد إقالة البشير.

روسيا: ما يحدث في السودان انقلاب عسكري غير مقبول

قال رئيس العلاقات الخارجية في الاتحاد الروسي إن ما يحد في السودان هو انقلاب عسكري “غير مقبول” وإن روسيا لا تعترف بتغيير الأنظمة بالقوة، وترفض أي تغيير غير دستوري.

ويؤكد تعليق السلطات الروسية على الموقف السوداني التنبؤات التي تشير إلى اعتقال البشير وعدد من مساعديه ووضعهم قيد الإقامة الجبرية، ومنع مغادرة أية طائرات لمطار الخرطوم وأن البيان المرتقب للقوات المسلحة سوف يعلن ذلك رسمياً بعد مشاورات وتدخلات إقليمية ودولية.

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