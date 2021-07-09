بيان المحكمة العليا السعودية بشأن رؤية هلال ذي الحجة 1442/2021

أعلنت المحكمة العليا السعودية، بشكل رسمي منذ قليل، عن نتيجة استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1442، كما أكدت موعد بداية هذا الشهر، وموعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى في السعودية 2021، يذكر أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا هي المختصة بتحديد مواعيد بداية الشهور الهجرية ونتائج تحري الأهلة، ومن الجدير بالذكر أن معظم الدول العربية والإسلامية تتبع السعودية في تحديد موعد بداية ذي الحجة من كل عام.

بيان المحكمة العليا السعودية بشأن هلال ذي الحجة 1442/2021

أعلنت المحكمة العليا عن تعذر رؤية هلال ذي الحجة في السعودية مساء اليوم الجمعة 29 ذي القعدة 1442، ليكون غدًا السبت هو المتمم لشهر ذي القعدة، ويكون أول ذي الحجة في السعودية هو يوم الأحد 11 يوليو 2021، ويوم وقفة عرفات سوف يصادف الإثنين 19 يوليو، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى هو يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.