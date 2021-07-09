بيان المحكمة العليا السعودية بشأن رؤية هلال ذي الحجة 1442/2021

بواسطة محمود عطا الله
بيان المحكمة العليا بشأن رؤية هلال ذي الحجة بيان المحكمة العليا بشأن رؤية هلال ذي الحجة

أعلنت المحكمة العليا السعودية، بشكل رسمي منذ قليل، عن نتيجة استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1442، كما أكدت موعد بداية هذا الشهر، وموعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى في السعودية 2021، يذكر أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا هي المختصة بتحديد مواعيد بداية الشهور الهجرية ونتائج تحري الأهلة، ومن الجدير بالذكر أن معظم الدول العربية والإسلامية تتبع السعودية في تحديد موعد بداية ذي الحجة من كل عام.

بيان المحكمة العليا السعودية بشأن هلال ذي الحجة 1442/2021

أعلنت المحكمة العليا عن تعذر رؤية هلال ذي الحجة في السعودية مساء اليوم الجمعة 29 ذي القعدة 1442، ليكون غدًا السبت هو المتمم لشهر ذي القعدة، ويكون أول ذي الحجة في السعودية هو يوم الأحد 11 يوليو 2021، ويوم وقفة عرفات سوف يصادف الإثنين 19 يوليو، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى هو يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

موعد عيد الأضحى في الكويت 2021 بعد تعذر رؤية هلال ذي الحجة 1442

أخبار العالم

نتيجة استطلاع هلال ذي الحجة 1442/2021.. رؤية وتحري غرة الشهر في السعودية والكويت…

أخبار العالم

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة لربح 125.000$

أخبار العالم

حجز موعد البنك الأهلي المتحد aub.. الرابط والطريقة للاستفادة من التعاملات المصرفية…

أخبار العالم

رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويت Pifss.Gov.Kw

أخبار العالم

حجز موعد وزارة التعليم العالي في الكويت والجامعة 2021

أخبار العالم

حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية mofa.gov.kw

أخبار العالم

ما هو الحجر المؤسسي وفوائد الحجر المنزلي

أخبار العالم

خطوات تجديد إقامة العمالة المنزلية بالكويت أون لاين

أخبار العالم

من هو السيد تاج الدين واهم المعلومات عنه


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.