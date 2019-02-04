تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد الشباب وهو يحمل سلاحا من نوع كلاشينكوف، في إحدى مدارس المملكة العربية السعودية، في مشهد أثار الفزع والاستياء في المدرسة والسعودية.

طالب يحمل سلاحا بمدرسة ثانوي بالأفلاج السعودية

وأوضحت إدارة التعليم بمنطقة الأفلاج بعد جدل واسع، أن واقعة حمل السلاح حدثت في إحدى المدارس التابعة لها.

وقال المتحدث الرسمي على موقع التغريدات وموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنه تم معرفة وتحديد المدرسة ومعرفة الطالب»، مضيفًا أن مدير التعليم بالمنطقة وجه بتشكيل لجنة للتحقيق بشكل فوري في الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

بيان عاجل من النائب العام بشأن واقعة حمل طالب سلاحا وإثارة الفزع

وأصدر سعود المعجب النائب العام، مساء يوم السبت الماضي، توجيها بتحريك الدعوى الجزائية في قضية الطالب، وقال: «تم تحريك دعوى جزائية في قضية الطالب صاحب واقعة حمل السلاح الناري في مدرسة وفق ما تقتضيه المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية».

🎥| فيديو يُظهر شاب يحمل سلاح رشاش، ويتجول به داخل مدرسة، ويصعد به إلى أحد الفصول الدراسية ! pic.twitter.com/CDEzyssBE8 — مجتمعنا (@KSASociety) February 2, 2019

وأضاف النائب العام في بيانه، أن التوجيه تضمن «مباشرة إجراءات الاستدلال وفق المادة 24 و27 و28 من ذات النظام، والتحقق من صحة المقطع المذكور ونسبته لمن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه»، مؤكدا أن المصلحة العامة تقتضي ما تم التوجيه له.

مصادر: السلاح دون ذخير وكان بغرض الاحتفال

ويذكر أن إحدى الصحف السعودية نقلت عن مصادر لها أن حمل الطالب للسلاح كان بغرض الاحتفال ولا يوجد به ذخيرة.

وحسب ما قالته المصادر للصحيفة أن المدرسة الثانوية بالأفلاج بمنطقة الرياض، أقامت يوم الخميس المنصرم، يوما مفتوحا، وأدخل الطالب سلاحا رشاشا دون ذخيرة؛ لغرض الاحتفال به في إحدى فقرات الحفل.

عقوبة حمل السلاح دون ترخيص

وطبقا لما قالته النيابة العامة أن حيازة السلاح الناري أو ذخيرته دون ترخيص جريمة يعاقب عليا بالسجن مدة تصل لـ18 شهرا، والعقوبة تشمل غرامة لا تزيد عن 6 آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين، وفقا للمادة 40 من نظام الأسلحة والذخيرة.