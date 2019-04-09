قطر : الخارجية القطرية تصدر بيان بشأن تفجير سيناء .. الشيخ زويد

أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان أصدرته عقب تفجير الشيخ زويد الذى حدث اليوم ” قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير”.

وجددت وزارة الخارجية عبر البيان موقف قطر الثابت ضد العنف والارهاب مهما كانت الدوافع والأسباب وأعربت عن تعازيها لأهالي الضحايا وللشعب المصري بالكامل وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل .

هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم عن الحادث الذي راح ضحاياه 7 أشخاص ضمنهم ضابطين وفردين من قوات الأمن و3 مدنيين واصابة 26 أخرين أثر تفجير انتحاري في منطقة السوق في الشيخ زويد شمال سيناء .

وذكرت الداخلية المصرية أن الذى نفذ هذا التفجير شابا عمره 15 عاما قبل أن يعلن تنظيم داعش مسئولية عن الحادث والتفجير الذى تم استهدافه من قبل العناصر الارهابية .

وأعلنت قطر هذا البيان لتؤكد رفضها التام للإرهاب حتى في ظل الخلافات التي نشبت بين القاهرة والدوحة بعد أن أعلن المجلس العربي الذى يضم مصر والأمارات والسعودية والبحرين بمقاطعة قطر وفرض الحصار عليها بداية من 5 يونيو 2017

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