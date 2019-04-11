عاجل| بيان من جيش السودان عزل البشير وفرض حالة الطوارئ وإغلاق مداخل ومخارج البلاد

بيان من جيش السودان بعزل عمر البشير والتحفظ عليه، حيث أعلنت القوات المسلحة السودانية إقالة نظام عمر البشير بعدما صارت الاعتصامات والمظاهرات التي كانت مستمرة حتى يتنحى الرئيس، جاء هذا بعد طول معاناة الشعب السوداني من نظام البشير لذلك قرر الشعب بعمل مظاهرات سلمية ودعماً لجيش بلاده حتى تتحقق مطالب المواطنين.

جيش السودان يعزل البشير

القوات المسلحة عزل البشير والجيش يمسك زمام البلاد: في صباح اليوم الخميس تحرك الجيش السوداني نحو مبنى الإذاعة والتليفزيون وانتشرت المركبات العسكرية في كل أركان المنطقة، فيما قطعت القناة الرسمية السودانية البث المباشر ونوهت عن بيان هام للقوات المسلحة السودانية، وتوقعات بتنحي عمر البشير عن الحكم استجابة لمطالب الشعب التي استمرت لعدة شهور احتجاجاً على سوء الأمور في البلاد.

وبحسب ما جاء في قناة رويترز أعلنت القوات المسلحة بالجيش السوداني برئاسة الفريق “عوض بن عوف” رئيس المجلس العسكري الانتقالي عن عزل عمر البشير وأن يمسك الجيش زمام البلاد في هذه المرحلة حتى اتخاذ إجراءات تشكيل مجلس انتقالي، بينما فرض الجيش حالة الطوارئ وغلق جميع مداخل ومخارج السودان لمدة 24 ساعة.

فيما بثت لايف قناة الإخبارية عن بيان الجيش السوداني بعزل عمر البشير وتولي البلاد وتشكيل مجلس انتقالي جديد، برئاسة الفريق وض بن عوف الذي اختاره المتظاهرين لاتخاذ القرار في الوقت المناسب تلبيةً لمطالب الشعب التي دامت عدة سنوات وأدت لقيام الشعب بمظاهرات واعتصامات سلمية لتنحني النظام.

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