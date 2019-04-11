أخبار السودان | بيان بعد قليل من القوات المُسلحة ومجموعة من الضباط تقتحم مبني الإذاعة والتلفزيون وأنباء عن اجتماع هيئة الأركان دون البشير

الأحداث بالسودان، لم تعد تحت منظار التوقع أو التنبؤ السياسي، فيبدو أن المشهد السياسي بالسودان يتجه فعلياً نحو تغيراتٍ دراماتيكية عنيفة بكل ما تحمله الكلمة من معاني، فبعد مظاهرات ثم اعتصامات بمحيط القيادة العامة للجيش السوداني، ثم تطور خطير بأن ينحاز الجيش للمعتصمين ويشتبك مع قوات أمنية حاولت فض الاعتصام لأكثر من ست مرات وفشلت، ها هي الأنباء تأتي الآن من السودان وتحمل أحداث قد تكون أكثر إثارة بل وتأثيراً في التاريخ السوداني الحديث .. فإليكم الأنباء العاجلة .

بيان عاجل مُرتقب من الجيش السوداني

حيث أفادت أنباء عاجلة من الخرطوم، أن الجيش السوداني بصدد إصدار بيان عاجل بعد قليل، وأكدت تلك الأنباء أن عربات عسكرية شوهدت الآن وهي تُحيط بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالخرطوم .

وأكدت الأنباء، أن مجموعة من الضباط قد قامت باقتحام مبنى الإذاعة والتلفزيون وطالبت القائمين عليه والمسئولين فيه بضم جميع الموجات العاملة بالدولة لموجة بث واحدة تحت تصرف الجيش فقط، وأكدت الأنباء أنه يتم إذاعة الآن موسيقى عسكرية وفقط بجميع موجات البث السودانية .

ومن الجدير بالذكر :

أن الحزب الحاكم بالسودان قد ألغى مسيرة تأيد كانت مُعدة اليوم للرئيس السوداني عمر البشير، بعد نصائح من المخابرات السودانية بضرورة إلغاءها .

قوات الدعم السريع بالسودان تُسيطر على الشوارع

ولقد وردت أنباء عاجلة، أن قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني تُسيطر الآن على شوارع العاصمة الخرطوم، وذلك وسط غياب تام من الشرطة المحلية .

هيئة الأركان السودانية تجتمع دون البشير

وردت الآن أنباء عاجلة تؤكد ان هيئة الأركان السودانية تجتمع منذ ما يقرب 45 دقيقة مضت دون حضور الرئيس السوداني عمر البشير بصفته قائداً أعلى للجيش .

وسوف نوافيكم بعد قليل بتفاصيل البيان المرتقب صدوره الآن من قبل القوات المسلحة السودانية، كما أكدت الأنباء العاجلة الواردة من فورها من الخرطوم .

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