بيخسس 6 كيلو في الأسبوع.. قفل الأسنان أول جهاز في العالم لإنقاص الوزن ومحاربة السمنة

قفل الأسنان هو أول جهاز في العالم يعمل على إنقاص الوزن بشكل سريع ومحاربة مرض السمنة، وتم التوصل إلى هذا الجهاز عن طريق علماء بجامعة أوتاغو في نيوزيلندا بالتعاون من خبراء من بريطانيا، ويعد هذا الجهاز من ضمن جهود العالم لمكافحة السمنة.

قفل الأسنان أول جهاز في العالم لإنقاص الوزن

وهذا الجهاز الذي يقفل الأسنان ببعضها هو صغير جداً وعبارة عن قفل مغناطيسي يتم تركيبة بواسطة أخصائي أسنان ليربط بين أسنان الفك العلوي والفك السفلي، كما أن الجهاز لا يحكم غلق الفم تماماً ولكن يجعله مفتوحاً بمقدار 2مم، وذلك من أجل اتباع نظام غذائي سائل فقط وغير قابل للمضغ.

كما أن جهاز قفل الأسنان يسمح بحرية تامة في الكلام، كما أنه لا يؤثر على النفس إطلاقاً، واتضح ممن استخدموا هذا الجهاز أنه عمل على إنقاص أوزانهم بمقدار 6 كيلو خلال أيام قليلة، كما أن تركيب وفتح الجهاز سهل للغاية، كما يتم التخلص منه في حالات الطوارئ.

ووفق تصريحات كبير الباحثين بجامعة أوتاغو النيوزيلندية البروفيسور “بول برونتون”، أن العامل الأساسي في إنقاص الوزن بهذا الجهاز الجديد هو امتثال الأشخاص الذين يعانون من السمنة، فهو يساعدهم على ابتكار واتباع عادات جديدة، الأمر الذي يسمح لهم بالتقيد بنظام غذائي سعراته الحرارية منخفضة.

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