بيع الإجازات في الكويت.. اتفاق نيابي حكومي على تعديلات مرتقبة

بدأت لجان مجلس الأمة الجديد في العمل بقوة لخدمة المواطنين وتوفير مطالبهم في كافة المجالات، وفي خبر هام، فقد ناقشت لجنة الميزانيات، قانون بيع الإجازات، وقال النائب فارس العتيبي مقرر اللجنة، إن نقاشات اليوم الهامة، قد أثمرت عن اتفاق نيابي حكومي بخصوص قانون بيع الإجازات في الكويت.

بيع الإجازات في الكويت

عدة تعديلات هامة مرتقبة في قانون بيع الإجازات في الكويت، كانت ثمارًا للنقاشات الهامة بين النواب والحكومة، حيث من المرتقب أن تتم صياغة تلك التعديلات للموافقة عليها خلال الفترة القادمة، التعديلات المرتقبة لقانون بيع الإجازات في الكويت هي:

– يحق للمواطن بيع الإجازات سنويًا.

– يحق للمواطن التقديم لبيع رصيده من الإجازات دون تقييد بموعد محدد.

– لا سقف محدد لعدد أيام البيع، لكن بشرط أن لا يقل عن 30 يومًا.

– إلغاء شرط الامتياز.

– يقتصر البيع للكويتيين فقط.