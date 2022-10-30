بيع الإجازات في الكويت.. اتفاق نيابي حكومي على تعديلات مرتقبة

بواسطة محمود عطا الله
بيع الإجازات في الكويت بيع الإجازات في الكويت

بدأت لجان مجلس الأمة الجديد في العمل بقوة لخدمة المواطنين وتوفير مطالبهم في كافة المجالات، وفي خبر هام، فقد ناقشت لجنة الميزانيات، قانون بيع الإجازات، وقال النائب فارس العتيبي مقرر اللجنة، إن نقاشات اليوم الهامة، قد أثمرت عن اتفاق نيابي حكومي بخصوص قانون بيع الإجازات في الكويت.

بيع الإجازات في الكويت

عدة تعديلات هامة مرتقبة في قانون بيع الإجازات في الكويت، كانت ثمارًا للنقاشات الهامة بين النواب والحكومة، حيث من المرتقب أن تتم صياغة تلك التعديلات للموافقة عليها خلال الفترة القادمة، التعديلات المرتقبة لقانون بيع الإجازات في الكويت هي:
– يحق للمواطن بيع الإجازات سنويًا.
– يحق للمواطن التقديم لبيع رصيده من الإجازات دون تقييد بموعد محدد.
– لا سقف محدد لعدد أيام البيع، لكن بشرط أن لا يقل عن 30 يومًا.
– إلغاء شرط الامتياز.
– يقتصر البيع للكويتيين فقط.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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