شروط بيع الإجازات في الكويت.. صدور مرسوم الاستبدال النقدي

بواسطة محمود عطا الله
بيع الإجازات الكويت بيع الإجازات الكويت

أكدت عدة مصادر، أن مرسوم بيع الإجازات للموظفين في الكويت قد صدر رسميًا، وأن ديوان الخدمة المدنية قد أصدر شروط الاستبدال النقدي للموظفين في الكويت، وهو ما سنتابع تفاصيله معكم من خلال هذا التقرير، هذا ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق الشهر الماضي على قانون بيع الإجازات، وقد كلف ديوان الخدمة المدنية بتحديد شروط الاستبدال.

شروط بيع الإجازات في الكويت

  • وافق مجلس الوزراء على بيع رصيد الإجازات الدورية للموظفين أثناء الخدمة بشروط.
  • شروط الاستبدال النقدي لرصيد الإجازات في الكويت أن لا تقل مدة الخدمة لطالب بيع الإجازات عن 5 سنوات.
  • كما يشترط أن لا يقل رصيد الإجازات بعد صرف الاستبدال عن 30 يومًا.
  • صدر رسميًا، مرسوم الاستبدال النقدي لرصيد الإجازات، وهو مرسوم حمل رقم 81 لسنة 2022 بتعديل المادة رقم 41 من المرسوم الصادر في 4 إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

مواعيد عمل مرور الكويت رمضان 2022 وأوقات استلام الرخص من الأجهزة بالمجمعات التجارية

أخبار العالم

جدول أئمة المسجد الكبير بالكويت خلال صلاة التراويح رمضان 2022


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.