شروط بيع الإجازات في الكويت.. صدور مرسوم الاستبدال النقدي

أكدت عدة مصادر، أن مرسوم بيع الإجازات للموظفين في الكويت قد صدر رسميًا، وأن ديوان الخدمة المدنية قد أصدر شروط الاستبدال النقدي للموظفين في الكويت، وهو ما سنتابع تفاصيله معكم من خلال هذا التقرير، هذا ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق الشهر الماضي على قانون بيع الإجازات، وقد كلف ديوان الخدمة المدنية بتحديد شروط الاستبدال.
شروط بيع الإجازات في الكويت
- وافق مجلس الوزراء على بيع رصيد الإجازات الدورية للموظفين أثناء الخدمة بشروط.
- شروط الاستبدال النقدي لرصيد الإجازات في الكويت أن لا تقل مدة الخدمة لطالب بيع الإجازات عن 5 سنوات.
- كما يشترط أن لا يقل رصيد الإجازات بعد صرف الاستبدال عن 30 يومًا.
- صدر رسميًا، مرسوم الاستبدال النقدي لرصيد الإجازات، وهو مرسوم حمل رقم 81 لسنة 2022 بتعديل المادة رقم 41 من المرسوم الصادر في 4 إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية.