شروط بيع الإجازات في الكويت.. صدور مرسوم الاستبدال النقدي

أكدت عدة مصادر، أن مرسوم بيع الإجازات للموظفين في الكويت قد صدر رسميًا، وأن ديوان الخدمة المدنية قد أصدر شروط الاستبدال النقدي للموظفين في الكويت، وهو ما سنتابع تفاصيله معكم من خلال هذا التقرير، هذا ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق الشهر الماضي على قانون بيع الإجازات، وقد كلف ديوان الخدمة المدنية بتحديد شروط الاستبدال.

شروط بيع الإجازات في الكويت