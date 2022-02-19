بيع الإجازات في الكويت.. شروط الاستبدال النقدي تصدر الإثنين
كشفت عدة مصادر عن ملامح شروط تعديل قانون الخدمة المدنية بخصوص الاستبدال النقدي لرصيد الإجازات للموظفين في الجهات الحكومية، حيث من المرتقب أن توافق الحكومة يوم الإثنين القادم على آلية بيع الإجازات للموظفين في الكويت، وذلك بعد تعهدها أمام مجلس الأمة يوم 8 فبراير بإصدار التعديل والسماح بالاستبدال النقدي وفق ضوابط وآلية محددة.
شروط بيع الإجازات في الكويت
- أكدت عدة مصادر مطلعة أنه من شروط بيع رصيد الإجازات للموظفين في الكويت اشتراط عدد سنوات خدمة معينة.
- أن يتبقى رصيد أجازات لدى الموظف بعد الموافقة له على الاستبدال النقدي لرصيد الإجازات (لا تتم الموافقة على بيع كامل الإجازات للموظف).
- لكل موظف عدد مرات بيع محددة.
- تابعونا مع التفاصيل يوم الإثنين.