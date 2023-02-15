“بين الكويت والإمارات”.. تدشين مشروع ربط المخالفات المرورية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الثلاثاء، تدشين مشروع ربط المخالفات المرورية بين دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة، وذلك تنفيذا لقرارات وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون بالخليج العربي، بحسب ما أفادت «كونا».

وفي بيان رسمي للصحافة، قالت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن هذا الإعلان جرى خلال استقبال وكيل وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اللواء خليفة حارب للوكيل المساعد للشؤون المرورية والعمليات، اللواء جمال الصايغ، رئيس وفد الفريق الفني لربط المخالفات المرورية بالكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة تدشين ربط المخالفات المرورية بين الدولتين.

بداية انطلاق لربط جميع الخدمات المرورية

وفي ثنايا البيان الصحفي، أشار اللواء الصايغ إلى أن مشروع ربط المخالفات المرورية بين الكويت والإمارات، ما هو إلا بداية انطلاق لربط جميع الخدمات المرورية والأمنية الأخرى، والتي تساهم في رفع المنظومة الأمنية والمرورية بين دول مجلس التعاون للخليج العربي.

وحضر حفل تدشين المشروع مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بالإنابة، العقيد أسامة الوهيب، ومدير المكتب الفني بقطاع شؤون المرور والعمليات، العقيد حقوقي خالد العدواني، ومساعد مدير إدارة نظم المعلومات العقيد بشار السيد، ومن الإدارة العامة للمجالس واللجان الوزارية المقدم ناصر الديحاني، ومن إدارة تحقيق المرور العقيد حقوقي فيصل العلي.

8 أشهر حسب الجدول الزمني

وقدم اللواء جمال الصايغ خالص الشكر للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، على الجهود المبذولة منهم، والتي ساهمت بشكل سريع في إنجاز هذا المشروع.

واستغرق العمل على هذا الربط مدة 8 أشهر كاملة لإنجاز هذا المشروع بحسب الجدول الزمني لجميع الدول الخليجية لربط المنظومة المرورية في القريب العاجل، وذلك وفقا لتقنية خليجية تعزز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، والذي سيكون له الأثر والفائدة الكبيرة بين الدولتين.